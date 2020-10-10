الإسلاموفوبيا
السبت 10 أكتوبر 2020 19:50

السويد تمنح الجنسية ليميني متطرف معادي للإسلام

المتطرف الدنماركي راسموس بالودان
المتطرف الدنماركي راسموس بالودان
رويترز
منحت السلطات السويدية المتطرف الدنماركي راسموس بالودان، المعروف بعدائه للإسلام والمسلمين في أوربا، الجنسية قبل عدة أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية بالسويد عن بالودان الذي يتزعم حزب "سترام كورش" الدنماركي اليميني المتطرف، قوله بعد قرار منحه الجنسية السويدية، إنه يأمل أن يكون قادرا على تنفيذ كثير من الأنشطة في السويد.

ووقف بالودان وراء حرق نسخة من المصحف في مدينة "مالمو" السويدية نهاية أغسطس/آب الماضي، ما أدى إلى اضطرابات عنيفة في المدينة من قبل الجالية المسلمة.

وقبل حرق نسخة المصحف في "مالمو" أوقفته الشرطة السويدية على الحدود، ومنعته من دخول البلاد لمدة عامين.

وبعد أيام من قرار منعه دخول السويد، أعلن بالودان عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنه تقدم بطلب للحصول على الجنسية السويدية عبر سفارتها في كوبنهاغن، مشيرا أنه يتمتع بحق الحصول على الجنسية لأن والده من أصل سويدي.

والمتطرف الدنماركي معروف عنه معاداته للإسلام، وسبق له أن دعا إلى خلو الدنمارك من المسلمين قبل الانتخابات الدنماركية في عام 2019، لكنه فشل في الانضمام إلى البرلمان.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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