فيروس كورونا
الثلاثاء 14 أبريل 2020 18:52

السويد تسجل أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا

الحياة تسير بوتيرة طبيعية في العاصمة السويدية استوكهولم في ظل تفشي وباء كورونا
الحياة تسير بوتيرة طبيعية في العاصمة السويدية استوكهولم في ظل تفشي وباء كورونا
غيتي
سجلت السويد أكثر من ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19 منذ بدء انتشاره، وفق حصيلة رسمية للسلطات الصحية الثلاثاء.

وبلغت الحصيلة 1033 وفاة و11 ألفا و445 إصابة بالفيروس في هذا البلد الذي يصل عدد سكانه إلى 10.3 ملايين نسمة واتخذ خلافا لغالبية الدول الأوربية إجراءات غير مشددة لاحتواء انتشار الوباء.

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الصحية ارتفاعا بمعدل مائة وفاة إضافية في 24 ساعة، بينها قسم مصدره أرقام تم تعديلها.

لكن المنحنى انخفض بشكل كبير في عطلة الفصح حين سجلت البلاد ما بين 12 و20 وفاة في اليوم.

وحذرت الوكالة العامة للصحة التي أحصت 114 وفاة إضافية في الساعات الأربع وعشرين الماضية- بينها قسم أيضا من أرقام معدلة في الأيام الماضية- من أن العدد سيواصل الارتفاع اعتبارا من الأربعاء لأن بعض الوفيات حصلت في عطلة عيد الفصح بنهاية الأسبوع ولم يعلن عنها بعد.

وفي السويد، لم تتخذ اجراءات عزل مشددة على غرار الدول الأوربية الأخرى. وتدعو الحكومة كل فرد "إلى تحمل مسؤولياته" واتباع توصيات السلطات الصحية.

وبين الاجراءات الأكثر تشددا حظر تجمع أكثر من 50 شخصا ومنع الزيارات لدور الرعاية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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