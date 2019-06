السودان: 101 قتيل والمعارضة ترفض عرض العسكري وواشنطن تدعو لحكومة مدنية

وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك عن مقتل 35 شخصاً على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان الحصيلة الجديدة اليوم لأحداث الفض وما تلاها من أحداث بمناطق أخرى.

ولم تصدر السلطات القائمة إحصائية رسمية للضحايا حتى مساء الأربعاء، كما لم تصدر تعليقا على ما أوردته "أطباء السودان".

The unprovoked violence of Sudan’s security forces against peaceful demonstrators in Khartoum is abhorrent. The TMC must respect the right to peaceful demonstration and speed transition to a civilian-led government, which the Sudanese people have rightfully demanded.