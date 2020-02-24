فيروس كورونا المستجد
الاثنين 24 فبراير 2020 17:39

السودان ينفي دخول عمال صينيين مصابين بكورونا

شكل توضيحي لفيروس كورونا المستجد
شكل توضيحي لفيروس كورونا المستجد
غيتي
نفت وزارة الصحة السودانية ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن دخول عمال صينيين مصفاة الخرطوم للنفط بصورة مباشرة، بينهم مصاب بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان عبر "فيسبوك" إن " كافة الصينيين خضعوا لكل خطوات الرقابة المطلوبة والمفروضة والمتابعة بالشراكة مع مسؤولي الخدمات الصحية التي يتبعون لها".

كما أكدت الوزارة أن جميع القادمين إلى السودان يخضعون لإجراءات طبية ومتابعة من السلطات الصحية سواء كانوا سودانيين أم غير غير سودانيين .

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
السودان
فيروس كورونا المستجد

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