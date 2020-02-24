الاثنين 24 فبراير 2020 17:39
السودان ينفي دخول عمال صينيين مصابين بكورونا
نفت وزارة الصحة السودانية ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن دخول عمال صينيين مصفاة الخرطوم للنفط بصورة مباشرة، بينهم مصاب بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان عبر "فيسبوك" إن " كافة الصينيين خضعوا لكل خطوات الرقابة المطلوبة والمفروضة والمتابعة بالشراكة مع مسؤولي الخدمات الصحية التي يتبعون لها".
كما أكدت الوزارة أن جميع القادمين إلى السودان يخضعون لإجراءات طبية ومتابعة من السلطات الصحية سواء كانوا سودانيين أم غير غير سودانيين .
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية