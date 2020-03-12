فيروس كورونا
الخميس 12 مارس 2020 22:40

السودان يغلق حدوده مع مصر ويمنع دخول مواطني 8 دول

رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، يحاول منع دخول عدوى فيروس كورونا لبلاده
رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، يحاول منع دخول عدوى فيروس كورونا لبلاده
رويترز
قالت الحكومة السودانية في بيان، اليوم الخميس، إنها قررت وقف إصدار التأشيرات وتعليق الرحلات الجوية لثماني دول من بينها مصر وإيطاليا بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت عن إغلاق المعابر الحدودية مع مصر، تحسبًا لانتشار عدوى فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان لوزير شؤون مجلس الوزراء، عمر بشير مانيس، قال فيه "تقرر إغلاق المعابر الحدودية مع مصر، وهي معابر اشكيت، ارقين، وميناء حلفا النهري".

وأضاف الوزير أنه تقرر كذلك "العمل على منع دخول الأجانب من مواطني الدول الموبوءة، التي ثبت فيها الانتقال المحلي للفيروس؛ هي كوريا الجنوبية، والصين، وإيطاليا، وإيران، وفرنسا، وإسبانيا، واليابان، ومصر".

وأشار مانيس إلى أن أي دولة أخرى ستضاف للقائمة حسب مستجدات الوباء العالمي المعلنة بواسطة منظمة الصحة العالمية.

وانبنى قرار تعليق السودان لرحلاته الجوية مع هذه الدول الثمانية، على تقرير منظمة الصحة العالمية للوضع الوبائي متضمنًا عدد الحالات وثبوت العدوى المحلية.

وناشد الوزير المواطنين السودانيين بتجنب السفر للمناطق الموبوءة إلا للضرورة القصوى، ودعا كذلك إلى تفادي التجمعات الكبيرة داخل البلاد.

وحتى الخميس، أصاب كورونا قرابة 133 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء الفيروس.

المصدر
رويترز- الجزيرة مباشر

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