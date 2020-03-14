فيروس كورونا
السبت 14 مارس 2020 23:04

السودان يغلق المدارس والجامعات ويمنع التجمعات بسبب كورونا

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
الجزيرة مباشر
أعلنت الحكومة السودانية، اليوم السبت، إغلاق كافة المدارس والجامعات وسائر المرافق التعليمية في البلاد لمدة شهر، وذلك في سياق التدابير الاحترازية الهادفة إلى منع انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان للحكومة إنه سيتم أيضا حظر جميع التجمعات العامة مثل الأفراح والمناسبات الاجتماعية.
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد ووفاة صاحبها الخميس.

وقال بيان الوزارة إن "المصاب رجل في الخمسينيات من العمر يسكن في ولاية الخرطوم وقد توفي الخميس، مشيرا إلى أنه "كان قد زار دولة الإمارات خلال الاسبوع الأول" من الشهر.
وقررت السلطات السودانية الخميس إغلاق حدودها البرية مع مصر وتعليق الرحلات الجوية معها ومع ست دول أخرى ينتشر فيها فيروس كورونا ومنع مواطني هذه الدول من دخول أراضي السودان في مسعى لاحتواء الوباء العالمي.

وقالت الحكومة في بيان إن مجلس الوزراء قرّر "إغلاق المعابر البرية المتاخمة لجمهورية مصر العربية" و"منع دخول وإيقاف إصدار تأشيرات دخول للأجانب من مواطني الدول الموبوءة التي ثبت فيها الانتقال المحلّي وسط المجتمع وهي كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا واليابان وجمهورية مصر العربية".    
وقرّرت الحكومة أيضاً تعليق الرحلات الجوية مع هذه الدول.        

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فيروس كرورنا
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