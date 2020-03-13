فيروس كورونا
الجمعة 13 مارس 2020 18:19

السودان يعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، يحث المواطنين على اتباع إرشادات وزارة الصحة
رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، يحث المواطنين على اتباع إرشادات وزارة الصحة
رويترز
أعلنت وزارة الصحة السودانية -في بيان اليوم الجمعة- عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ووفاة صاحبها أمس الخميس.

وقال بيان الوزارة إن "المصاب رجل في الخمسينيات من العمر، يسكن في ولاية الخرطوم، وقد توفي أمس الخميس"، وأشار البيان إلى أنه "كان قد زار دولة الإمارات خلال الأسبوع الأول" من الشهر الجاري.

وكانت السلطات السودانية قررت، أمس، إغلاق حدودها البرية مع مصر، وتعليق الرحلات الجوية معها، فضلًا عن 7 دول أخرى ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد، ومنع مواطني هذه الدول من دخول أراضي السودان في مسعى لاحتواء الوباء العالمي.

وقالت الحكومة في بيان إن مجلس الوزراء قرر "إغلاق المعابر البرية المتاخمة لجمهورية مصر العربية"، و"منع دخول وإيقاف إصدار تأشيرات دخول للأجانب من مواطني الدول الموبوءة، التي ثبت فيها الانتقال المحلّي وسط المجتمع؛ وهي كوريا الجنوبية، والصين، وإيطاليا، وإيران، وإسبانيا، وفرنسا، واليابان وجمهورية مصر العربية".

وأضاف أن المجلس قرر تعليق الرحلات الجوية مع هذه الدول، ودعا السودانيين إلى تجنب السفر إلى الدول المذكورة، كما دعا البيان المواطنين في سائر أنحاء البلاد إلى تجنب التجمعات الكبيرة.

وعبر حسابه الرسمي على تويتر، غرّد رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، مناشدًا المواطنين السودانيين بالحيطة من الوباء سريع الانتشار، وحثهم على الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا وباءً عالميًا، وناشدت الحكومات والأنظمة الصحية باتخاذ إجراءاتٍ صارمة للتصدي لهذا الوباء غير المسبوق.

اقرأ أيضًا: السودان يغلق حدوده مع مصر ويمنع دخول مواطني 8 دول

اقرأ أيضًا: ماذا يعني تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي؟

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
السودان
عدوى فيروسية

اقرأ أيضا

Thumbnail
بقلم مصري تحاصره الأمطار في بيته!
Thumbnail
13 مارس/آذار: أحدث تطورات وتبعات انتشار فيروس كورونا حول العالم
Thumbnail
مع انتشار كورونا.. رئيس وزراء بريطانيا يصدم العالم: استعدوا لفقد أحبائكم [فيديو]
Thumbnail
وساطة القرضاوي عند القذافي لإلغاء إعدام الإخوان
Thumbnail
موقع إيطالي: هكذا يتعرض بنيان النظام السعودي للانهيار على يد بن سلمان

الأكثر قراءة

  1. 13 مارس/آذار: أحدث تطورات وتبعات انتشار فيروس كورونا حول العالم
  2. مع انتشار كورونا.. رئيس وزراء بريطانيا يصدم العالم: استعدوا لفقد أحبائكم [فيديو]
  3. السودان يعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا
  4. موقع إيطالي: هكذا يتعرض بنيان النظام السعودي للانهيار على يد بن سلمان
  5. نيوزيلندا.. رئيسة الوزراء تحضر شعائر صلاة الجمعة قبل ذكرى مذبحة كرايستشيرش (فيديو)