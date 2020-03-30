فيروس كورونا
الثلاثاء 31 مارس 2020 08:06

السودان يرجئ امتحانات الشهادة ا السودانية بسبب كورونا

وزير التربية والتعليم السوداني محمد الأمين التوم
وزير التربية والتعليم السوداني محمد الأمين التوم
مواقع التواصل الاجتماعي
أعلنت السودان اليوم الإثنين تأجيل امتحانات الشهادة السودانية إلى موعد يحدد لاحقا في إطار إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

ويجلس لهذه الامتحانات عادة عدد هائل من الطلاب للانتقال من المدارس الثانوية إلى الجامعات والمعاهد العليا. وكان من المقرر أن تبدأ في 12 من أبريل/نيسان المقبل على أن تستمر أسبوعين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية(سونا) عن وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم قوله "تأجيل امتحانات الشهادة السودانية إلى أجل يحدد لاحقا"، في ضوء التطورات المتصلة بانتشار كورونا.

وكان من المتوقع أن يجلس  لهذه الامتحانات نحو مليون طالب وفقا لإحصاءات رسمية في مراكز في مختلف أنحاء السودان وفي دول أفريقية وعربية.

وسجل السودان ست إصابات بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.

وعلقت الحكومة في الرابع عشر من مارس/آذار الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات والمعاهد في أنحاء البلاد.

وكان مجلس الأمن والدفاع في السودان فرض في السادس عشر من مارس/آذار حالة الطوارئ الصحية لمواجهة الوباء.

وأعلن المجلس،وهو أعلى سلطة أمنية بالبلاد الإثنين الماضي، فرض حظر التجوال في جميع المدن السودانية اعتبارا من الثلاثاء 24 من مارس/آذار.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
فيروس كورونا: الخطوط القطرية تستأنف الشحن الجوي إلى الصين
Thumbnail
سرقة لوحة لفان غوخ من متحف مغلق بسبب كورونا
Thumbnail
ميركل تخضع لثالث اختبار للكشف عن كورونا
Thumbnail
تكدس الجثث وإحراقها: مشاهد حصرية للجزيرة من إقليم لومبارديا بإيطاليا (فيديو)
Thumbnail
نيمار ينفي مخالفة قواعد الحجر الصحي والحد من الاختلاط

الأكثر قراءة

  1. فيروس كورونا: الخطوط القطرية تستأنف الشحن الجوي إلى الصين
  2. سرقة لوحة لفان غوخ من متحف مغلق بسبب كورونا
  3. ميركل تخضع لثالث اختبار للكشف عن كورونا
  4. تكدس الجثث وإحراقها: مشاهد حصرية للجزيرة من إقليم لومبارديا بإيطاليا (فيديو)
  5. نيمار ينفي مخالفة قواعد الحجر الصحي والحد من الاختلاط