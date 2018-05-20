مصر والسودان
الأحد 20 مايو 2018 14:32

السودان يحتج رسميا لدى الخارجية المصرية على مسلسل تلفزيوني

الممثل المصري أحمد عز
الممثل المصري أحمد عز
غيتي
أثار مسلسل تلفزيوني مصري بدأ عرضه مطلع شهر رمضان حفيظة السودان ودفعه إلى استدعاء السفير المصري في الخرطوم للاحتجاج رسميا على مضمون العمل الذي يتناول "ظاهرة الإرهاب".

وشكت وزارة الخارجية السودانية في بيان يوم السبت من أن مسلسل (أبو عمر المصري) الذي يعرض على أكثر من قناة مصرية "تم الترويج له بصورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان".

وأضافت "سعى القائمون على المسلسل لإيهام المتابعين بأن بعض أجزاء السودان كانت مسرحا لبعض أحداث المسلسل واستخدمت العديد من الوسائل كلوحات السيارات السودانية التي تعد رمزا سياديا لا يجوز التعامل به إلا بعد الحصول على موافقة من السلطات السودانية المختصة".

ورغم تأكيد أسرة مسلسل (أبو عمر المصري) في مقدمة العمل أن "أماكن وأحداث وشخصيات المسلسل من وحي خيال صناع العمل" فإن هذا لم يمنع السلطات السودانية من مطالبة نظيرتها المصرية بإيقافه.

المسلسل بطولة المصريان أحمد عز وأروى جودة والأردني منذر ريحانة والجزائرية أمل بوشوشة وإخراج أحمد خالد موسى. وأعدت معالجته الدرامية الكاتبة مريم نعوم.

ولم تصدر الخارجية المصرية أي تعقيب رسمي بعد، لكن شبكة قنوات (أون) التلفزيونية التي تعرض المسلسل أصدرت بيانا قالت فيه إن العمل "بُني على وحي وخيال مؤلفه ولم يتضمن مشاهد أو تلميحات للدولة السودانية أو حكومتها أو الشعب السوداني الشقيق".

وأضاف البيان أن "المسلسل لا يمت بصلة لمواقف الدولة المصرية الحريصة دوما على تقوية وتنمية علاقاتها مع دولة السودان وشعبها الشقيق".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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مصر
السودان
مسلسل تلفزيوني

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