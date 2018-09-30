الأحد 30 سبتمبر 2018 19:07
السودان يبدأ طباعة عملة فئة 100 جنيه وسط أزمة سيولة
نقلت وكالة السودان للأنباء عن البنك المركزي قوله، الأحد، إن الخرطوم بدأت في طباعة عملة فئة 100 جنيه للمرة الأولى وسط أزمة في السيولة النقدية.
التفاصيل:
- تحاول الحكومة السودانية خفض الإنفاق في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعا قياسيا في التضخم ونقصا في العملة الصعبة فضلا عن تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك.
- أصبح مشهد الصفوف الطويلة خارج البنوك التجارية مألوفا في أنحاء الخرطوم خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تقلص السيولة من العملة المحلية وخلو أجهزة الصراف الآلي من النقود.
- تقرر وضع حد أقصى للسحب النقدي في بعض الأماكن بنحو 500 جنيه سوداني فقط (17.06 دولار).
- يواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة.
- قال الخبير الاقتصادي السوداني عبد الله الرمادي لرويترز "طباعة فئة المئة جنيه خطوة في الاتجاه الصحيح لأن ارتفاع نسب التضخم خفض من القيمة الشرائية للفئة قيمة الخمسين جنبها."
- أضاف أن القرار "سيساعد في حل أزمة نقص السيولة التي أضرت في الشهور الماضية بالاقتصاد السوداني ضررا كبير والبنك المركزي يتوجب عليه زيادة الكتلة النقدية لتجاوز أزمة السيولة."
- في شهر سبتمبر/أيلول، بعد 11 شهرا من رفع الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات تجارية فُرضت على الخرطوم على مدى 20 عاما، قام الرئيس السوداني عمر البشير بحل الحكومة مشيرا إلى "حالة الضيق والإحباط" وخفض عدد الوزارات في الحكومة الجديدة بواقع الثلث من أجل تقليص الإنفاق الحكومي.
- التضخم في السودان من أعلى المعدلات في العالم إذ بلغ أكثر من 60% في حين أن عملته متداولة بأقل من نصف قيمتها قبل عام مقابل دولار في السوق السوداء التي حلت عمليا محل النظام المصرفي الرسمي.
- خفض البنك المركزي قيمة العملة من 6.7 إلى حوالي 29 جنيها للدولار في العام الأخير لكن السعر بالسوق السوداء يظل أضعف بكثير وسجل حوالي 45 جنيها اليوم (الأحد).
المصدر
رويترز
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