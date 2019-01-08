السودان: وزير الداخلية يعلن حصيلة القتلى والموقوفين بالاحتجاجات

وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان سونا

أعلن وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بلغ 816 شخصا.

التفاصيل: الوزير كان يقدم إفادة أمام البرلمان السوداني بشأن تعامل الشرطة مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

بلال قال إنه تم تسجيل 322 بلاغا تشمل بلاغات لسقوط 19 حالة وفاة، بينهم اثنان من الشرطة.

الوزير بلال أضاف أن من بين البلاغات، 131 بلاغا لإصابات (دون تحديد العدد الإجمالي للإصابات) و28 بلاغ سرقة و65 بلاغ نهب وحيازة أسلحة.

بلال قال إن "عدد المصابين من الشرطة بلغ 127 عنصرا، فيما تضرر 118 مرفقا حكوميا، منها 14 مرفقا شرطيا، كما تضررت 194 مركبة".

الوزير السوداني قال إن متظاهرين استخدموا "أسلوب تخريبي بتخطيط من أيادي خفية".

الوزير اتهم متظاهرين "باستخدام الحجارة والأسلحة البيضاء والاعتداء على الممتلكات العامة ونهبها". (رويترز) تواصل الاحتجاجات في السودان الوزير شدد على أن الحكومة "لن نسمح بتغير النظام بالقوة على الإطلاق، وهناك محرضون تم اعتقالهم، وسيحاكمون بالدليل القاطع"، مؤكدا أنه "لا جهة تمثل تجمع المهنيين (جهة نقابية غير حكومية تضم أطباء ومعلمين ومهندسين)، ولن نسمح بتسليم مذكرتهم إلى الرئاسة السودانية".

بلال قال إن الغاز المسيل للدموع "لا يحرق، لكن هناك مولوتوف أطلقه المخربون ما أدى إلى اشعال الحرائق في بعض المنازل". خلفية: تشهد مدن السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم.

أقرت الحكومة السودانية بمقتل 19 شخصا خلال المظاهرات التي بدأت قبل أسبوعين.

منظمة العفو الدولية قالت إن لديها تقارير ومعلومات موثقة تشير إلى مقتل 37 شخصا في المظاهرات.

أحزاب سودانية قالت إن عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات يزيد عن 45 شخصا.

الرئيس السوداني عمر البشير قال الخميس أمام زعماء الطرق الصوفية في مقر إقامته بالخرطوم "أحيانا نُجبر على استخدام السلاح، ولكننا نستخدمه في أقل درجة ممكنة، وحتى في هذه نحن نستخدمه لوقف قتل المزيد وحفظ الأمن".

الجبهة الوطنية للتغيير في السودان وحزب الأمة طالبت في بيان بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي يتولى تسيير شؤون البلاد".

البيان طالب أيضا بحل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية تجهز لانتخابات جديدة.

منذ اندلاع الاحتجاجات بالبلاد نظم "تجمع المهنيين" 3 مواكب تهدف لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي، لكن الشرطة تصدت لكافة المسيرات وفرقت المحتجين بالغاز المسيل للدموع.

البشير دعا من يطالبونه بالتنحي عن السلطة إلى الاستعداد لخوض انتخابات 2020 المقبلة للوصول إلى الحكم.‎

البشير أصدر قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم.