الاثنين 9 سبتمبر 2019 20:22
السودان: وزراء الحكومة الانتقالية يكشفون برنامج المرحلة المقبلة
أدى وزراء الحكومة الجديدة بالسودان، أمس الأحد، اليمين الدستورية للمرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
وأدى الوزراء اليمين أمام رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف، عباس علي بابكر، كما حضر المراسم بقية أعضاء المجلس السيادي.
والخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة التي تضم 18 وزيرا.
وهذه أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل/نيسان الماضي.
وفي 21 من أغسطس/آب الماضي، أدى حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة.
فيما يلي تطلعات بعض وزراء الحكومة الانتقالية للفترة المقبلة.
الحياد الإيجابي
- المتحدث باسم المجلس السيادي محمد الفكي قال لموقع الجزيرة مباشر إن علاقات السودان الخارجية في الفترة الانتقالية ستتبنى الحياد الإيجابي.
- أضاف سنتبنى الحياد الإيجابي لكن مصالح السودان ستبقى في المقدمة وليس لدينا استعداد أن نكون جزء من محور أو تحالف خارجي.
- قال إن الفترة الانتقالية فترة بناء وليست فترة مفتوحة بالتالي لن ندخل في صراع محاور مع الدول الخارجية مشدداً على أن مصالح السودان ستكون أولاً.
برنامج إسعافي عاجل
- وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور إبراهيم البدوي قال إن لديه برنامجا اقتصاديا متكاملا وهو برنامج مفصل لمعالجة أزمة الاقتصاد السوداني.
- أضاف في تصريح لموقع الجزيرة مباشر أن البرنامج الاقتصادي المتكامل عبارة عن خطة أو برنامج اقتصادي إسعافي لانتشال الاقتصاد السوداني وسيتم تنفيذه خلال المرحلة الانتقالية الممتدة لمدة ثلاثة سنوات.
- قال البدوي إن البرنامج الإسعافي يهدف إلى تثبيت الاقتصاد الكلي وإعادة هيكلة الموازنة وإجراءات لتثبيت الأسعار.
- قال إنهم سيعملون على معالجة قضية البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والانتقال من العون الإنساني إلى التنمية المستدامة وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية المختلفة من أجل انطلاق الاقتصاد صوب الإنتاج ومن ثم التصدير فضلاً عن مكافحة الفقر.
تحديات كبرى
- وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح قال إنهم كوزراء حكومة انتقالية تنتظرهم تحديات كبرى وأنهم سيعملون من أجل إنفاذ برنامج الحرية والتغيير خلال المرحلة الانتقالية وأن العالم يراقبهم بصورة إيجابية وفي انتظار ما تسفر عنه الحكومة المدنية الانتقالية.
- قال فيصل إن رئيسي المجلس السيادي والوزراء الفريق أول عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك شددا على أهمية العمل المشترك بصورة منسجمة لتحقيق أهداف الثورة.
تطوير الرياضة
- قالت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي لموقع الجزيرة مباشر إنها ستسعى لأن تظل المؤسسات الرياضية في السودان مستقلة لافته إلى حتمية تطبيق شعار الثورة السودانية (حرية، سلام، عدالة).
- قالت إن المرحلة المقبلة تتطلب تكانف وتعاون الجميع، وأوضحت أن السودان يمتلك فرص كبيرة في كافة مجالات الرياضة خاصة الألعاب الأولمبية.
- أشارت إلى تعرض نساء السودان في الفترة الماضية لاضطهاد في كافة النواحي بما فيها ممارسة كرة القدم مما يتطلب إنشاء مراكز رياضية خاصة بهن.
- وعدت بالعمل والاجتهاد لوصول المنتخب السوداني الأول لنهائيات كاس العالم بدولة قطر في 2022.
- قالت إن الاهتمام لن يكون محصوراً في الرياضة فقط إنما ستعطي الشباب أكبر قدر من الاهتمام لأنهم يمثلون عماد البلاد كما أنهم جزء أصيل في التنمية.
- أكدت أن هدفها المساواة بين الشباب في مختلف المجالات وليس في المضمار الرياضي فقط.
المصدر
الجزيرة مباشر
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