السودان وروسيا
الثلاثاء 13 مارس 2018 01:25

السودان وروسيا سيوقعان اتفاقا لتطوير الطاقة النووية

الرئيسان الروسي والسوداني
الرئيسان الروسي والسوداني
غيتي-أرشيف
أفادت تقارير إخبارية سودانية رسمية أن السودان سيوقع "خارطة طريق" مع روسيا لبناء محطات للطاقة النووية أثناء زيارة وزير الكهرباء السوداني إلى موسكو.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى الذي غادر الخرطوم يوم الإثنين سيجتمع مع رئيس شركة الطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة روساتوم.

تأتي الزيارة بعد أربعة أشهر من إبلاغ الرئيس السوداني عمر حسن البشير نظيره الروسي فلاديمير بوتين رغبته في بحث التعاون في الطاقة النووية مع روسيا.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة قوله إن الجانبين سيوقعان عددا من مذكرات التفاهم بما في ذلك خارطة طريق لتنفيذ "خطة تطوير المحطة النووية". ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الطاقة النووية

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