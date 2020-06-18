الجمعة 19 يونيو 2020 11:46
السودان: هجمات إلكترونية على مواقع وزارية ومؤسسات حكومية
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية السوداني نصر الدين مفرح عبر حسابه على موقع فيسبوك، اليوم الخميس، عن اختراق الموقع الالكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية السودانية.
وقال مفرح إن هذا الهجوم الإلكتروني يأتي ضمن هجمات إلكترونية لصفحات رسمية لوزارات ومؤسسات حكومية من قبل جهة مجهولة.
وأضاف مفرح أن "الجهة المخترِقة نشرت مواد مشينة ومسيئة للأخلاق والقيم على موقع الوزارة بعد اختراقه، ما يبين قدر السوء والشر الذي يضمره المخترقون"، معلنًا في الوقت نفسه عن قبول أي مساعدة من ذوي الاختصاص لوقف هذه الهجمات.
المصدر
خدمة سند
الجزيرة مباشر