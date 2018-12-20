الخميس 20 ديسمبر 2018 19:22
السودان: مقتل 8 متظاهرين والشرطة تطلق الغاز على محتجين قرب قصر الرئاسة
قتل 6 متظاهرين على الأقل الخميس خلال الاحتجاجات التي عمت مدن السودان، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين قرب قصر الرئاسة.
التفاصيل:
- الطيب الامين طه معتمد القضارف، شرق البلاد، قال لقناة تلفزيون "سودانية 24" المستقلة "سقط ستة قتلى وعدد من الجرحى".
- متحدث باسم ولاية نهر النيل، شمال البلاد، قال لنفس القناة إن شخصين قتلا في الولاية.
- السلطات السودانية اعلنت في وقت سابق فرض حظر تجول في القضارف حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي"حفاظا على ممتلكات المواطنين".
- السلطات أعلنت أيضا حالة الطوارئ بمدينة دنقلا، شمال الخرطوم، جراء المظاهرات التي تشهدها المدينة.
- السلطات فرضت حظر التجول والطوارئ في مدينة عطبرة، شمال البلاد، والتي تشهد مظاهرات من عدة أيام.
- كما فرضت حظر التجول في مدينتي بربر والدامر، بالقرب من عطبرة.
- وكالة رويترز نقلت عن شهود عيان أن "الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على أكثر من 500 محتج على بعد نحو كيلومتر واحد من قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم".
- المتظاهرون رددوا "شعارات تطالب بإسقاط النظام".
- النائب عن ولاية القضارف بشرق السودان مبارك النور قال في وقت سابق إن "الاحتجاجات شهدت مقتل اثنين من المتظاهرين".
- النور أضاف أن "أقارب القتلى، فشلوا في الوصول إلى المشرحة لاستلام الجثامين، نتيجة للأوضاع الحرجة".
- النائب أوضح أن "الجيش السوداني نزل إلى الشوارع" مطالبا الحكومة "بعدم استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين".
- النور عرف أحد القتلى بأنه الطالب مؤيد أحمد محمود"، قائلا إن "الوضع في القضارف خارج السيطرة".
- مصادر طبية قالت إن أعداد القتلى مرشحة للزيادة نتيجة لوجود عدد من الإصابات الخطيرة.
- وكالة الأنباء الألمانية قالت إن شابا في مدينة بربر شمال السودان قتل أيضا وأصيب العشرات خلال مظاهرات الاحتجاج على تردي الأوضاع في البلاد.
- الوكالة نقلت عن وسائل إعلام محلية أن الشاب يدعى محمد عيسى الشهير "بماكور" قتل برصاص الشرطة صباح الخميس أثناء المظاهرات.
- الوكالة: السلطات اعتقلت العشرات من المتظاهرين.
- مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السودان تداولوا مقاطع فيديو وصورا لمظاهرات تجوب شوارع في عدة مدن.
- من بين المقاطع، مظاهرات في شوارع وسط العاصمة الخرطوم وأمدرمان.
- المقاطع أظهرت الحرائق وهي تشتعل في مقرات لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان.
- السلطات السودانية فرضت حظرا للتجوال في مدينة عطبرة، شمال الخرطوم، والتي بدأت فيها الاحتجاجات قبل يومين.
أزمة اقتصادية ومعيشية
- المظاهرات التي بدأت قبل أيام، تأتي احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار الخبز.
- المدن السودانية تشهد منذ ثلاثة أسابيع شحاً في الخبز، مما يضطر المواطنين للانتظار أمام المخابز لساعات طويلة.
- التضخم في السودان وصل إلى 69%، وتعاني البلاد من نقص شديد في الوقود مما يضطر المواطنين إلى الانتظار في طوابير تمتد لمسافات طويلة.
- وفق الأرقام الحكومية، يستهلك السودان 2,5 مليون طن من القمح سنوياً ينتج 40% منها فقط.
- البنك المركزي السوداني يعاني من نقص في العملات الأجنبية الأمر الذي جعله يخفض قيمة الجنيه السوداني خلال 2018 أربع مرات، في حين زادت السلطات المحلية سعر رغيف الخبز من جنيه إلى خمسة جنيهات.
- يبلغ سعر الدولار الرسمي 47,5 جنيهاً وفي السوق الموازية 60 جنيهاً.
المصدر
وكالات
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