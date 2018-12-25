السودان: مسيرة إلى القصر للمطالبة بتنحي البشير والخرطوم تترقب

تترقب الأنظار الحشد الذي دعا إليه تجمع المهنيين السودانيين، للمطالبة بتنحي الرئيس البشير عبر مذكرة تسلم للقصر الرئاسي، وسط تأييد واسع من قوى المعارضة التي حذرت من التعرض للمحتشدين.

واستخدمت الشرطة السودانية قنابل الغاز لمنع مشجعين لكرة القدم من تنظيم احتجاج عقب خروجهم من مباراة في العاصمة الخرطوم، أمس الإثنين، في سادس يوم للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وكانت مظاهرات احتجاج، قد خرجت يوم الأحد عقب مباراة لكرة القدم أيضا، وذكرت (رويترز) أنه جرى تعزيز إجراءات الأمن في الخرطوم استعدادا للاحتجاج، وقلت حركة السيارات والمارة بشكل ملحوظ.

ما القصة؟

ثماني نقابات مهنية غير رسمية تعتزم تنظيم احتجاج، الثلاثاء، وسط الخرطوم على بعد أقل من كيلومتر واحد من القصر الرئاسي، وقال المنظمون إنهم يعتزمون السير إلى القصر، وتسليم الرئاسة مذكرة تدعو لتنحي البشير على الفور.

تجمع المهنيين قال في بيان أصدره، أمس الإثنين، إنه قرر تسيير تظاهرة الثلاثاء، إلى القصر الجمهوري "لتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتنحي الرئيس فوراً عن السلطة استجابة لرغبة الشعب السوداني وحقناً للدماء".

بيان التجمع أوضح، أن التجمع يقترح إذا ما وافق البشير على التنحي أن "تتشكل حكومة انتقالية ذات كفاءات وبمهام محددة ذات صبغة توافقية بين أطياف المجتمع السوداني".

دعوة التجمع حظيت باهتمام واسع لدى قوى المعارضة التي حثت كوادرها على المشاركة فيه وحذرت قوى الأمن السودانية من التعرض للمحتشدين.

احتمالات مفتوحة

محلّلون يرون أنه بناء على هذه التطوّرات فإنّ الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات، معتبرين أنّه إذا كان المحرّك الأساسي للاحتجاجات هو الوضع الاقتصادي فإنّه في النهاية مرتبط بسياسات الحكومة.

عميد كلية الاقتصاد في الجامعة الوطنية عبد اللطيف البوني، قال لوكالة فرانس برس إن "السبب الأساسي للاحتجاجات اقتصادي ومرتبط بغلاء الأسعار، إلا أن الأزمة الاقتصادية جذرها سياسي ومتمثل في فشل السياسات الحكومية وارتكابها أخطاء وسوء إدارة".

المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) إبراهيم الصديق اعتبر أن أسباب الاحتجاجات اقتصادية لكنّ "البعض" استخدمها خدمة "لأجندات سياسية".

البشير يعد بـ "إصلاحات حقيقة":

الرئيس السوداني عمر البشير وعد، أمس الإثنين، بإجراء "إصلاحات حقيقية" في بلاده، في أول رد فعل له على المظاهرات التي يشهدها السودان منذ ستة ايام احتجاجا على رفع اسعار الخبز.

البشير قال وفق ما نقلت عنه "وكالة الأنباء السودانية" الرسمية خلال اجتماعه بقادة جهاز الامن والمخابرات إن "الدولة ستقوم بإصلاحات حقيقية لضمان حياة كريمة للمواطنين".

الرئيس السوداني عمر البشير

إضراب عام:

السودان شهد إضرابا عاما، أمس الإثنين، في إطار موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ رفعت الحكومة أسعار الخبز وأعقبها تحرك احتجاجي تخللته صدامات دامية وهي الأكبر خلال ثلاثة عقود من حكم الرئيس عمر البشير.

قطاعات مختلفة لبت الدعوة إلى الإضراب التي أطلقها الأحد "تجمّع المهنيين السودانيين" في حين كانت التظاهرات لا تزال مستمرة حتى وقت متأخر من، أمس الإثنين، في مدن عدة، ولا سيّما أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم.

أكبر تظاهرات منذ 29 عاما:

الاحتجاجات في ولاية الجزيرة تجددت الثلاثاء، التي تترقب زيارة للبشير بحسب وكالة الأنباء السودانية.

شاهد عيان من مدينة المناقل في الولاية (186 كلم جنوب الخرطوم) قال عبر الهاتف لفرانس برس: "خرج عشرات من طلاب الجامعة وساروا في مظاهرة وهم يهتفون (الشعب يريد إسقاط النظام) وفرقتهم الشرطة باستخدام الهراوات".

مدينة رفاعه (120 كلم جنوب الخرطوم) شهدت تظاهر عشرات الطلاب الذين اغلقوا الطريق وأحرقوا إطارات قديمة للسيارات، وفقا لشاهد آخر.

الرئيس السوداني عمر البشير توجه إلى شمال ولاية الجزيرة لافتتاح مستشفى متجنبا زيارة عاصمتها "مدني" التي كانت بؤرة اضطرابات خلال موجة احتجاجات مشابهة مناهضة للحكومة في سبتمبر/ أيلول 2013 والتي شهدت سقوط عشرات القتلى بالمدينة.

وسائل التواصل تحدثت عن اندلاع حريق قرية تراثية كان من المفترض أن يفتتحها الرئيس البشير الثلاثاء.

وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت أن النيران اشتعلت في مقر القرية التراثية في مدينة ود مدني، وحوّلتها إلى ركام، وذلك قبل ساعات من افتتاح الرئيس المشير عمر البشير.

النيران قضت كلياً على معرض التراث، وشرطة الدفاع المدني لم تتمكن من إطفاء الحريق إلا بعد ساعة من اشتعاله، وتقع القرية التراثية بالقرب من مباني التلفزيون المحلي وشبّ الحريق بعد تمام الثامنة أمس الإثنين بتوقيت السودان.

هذه أكبر مظاهرات خلال سنوات ضد حكم البشير الممتد منذ 29 عاما، وفيها عبر المتظاهرون عن غضبهم بشأن ارتفاع الأسعار، ونقص السلع الأساسية، وأزمة السيولة.

البشير حذر المواطنين من "الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط" في أول تعليقات علنية له منذ انطلاق الاحتجاجات الأربعاء الماضي.

وكالة الأنباء السودانية الرسمية ذكرت إن البشير اجتمع بمساعديه الأمنيين ونقلت عنه قوله إن الدولة مستمرة في "إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة".

خلفية:

حزب الأمة، أحد أكبر أحزاب المعارضة السودانية، عبر عن تأييده للاحتجاج، وعاد زعيم الحزب الصادق المهدي، آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في السودان وأطاح به البشير في انقلاب عام 1989، إلى السودان، الأربعاء الماضي، وألقى خطابا أمام آلاف المؤيدين داعيا إلى انتقال ديمقراطي للسلطة.

زعيم المعارضة السودانية وآخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيا، الصادق المهدي