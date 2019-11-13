الأربعاء 13 نوفمبر 2019 12:17
السودان.. مذكرات اعتقال بحق البشير وقادة انقلاب 1989
أصدرت النيابة العامة في السودان مذكرات اعتقال وأوامر منع سفر بحق "مدبّري ومنفّذي انقلاب" 1989 وفي مقدّمهم الرئيس السابق عمر البشير، الموقوف منذ أبريل/نيسان بعد عزله من منصبه.
التفاصيل
- قال منسّق اللجنة القانونية في تنسيقية قوى الحرية والتغيير محمد حسن عربي، في بيان إن "النيابة الجنائية واصلت إجراءات البلاغ المدوّن ضدّ مدبّري ومنفّذي انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989، تحت إشراف وكيل النيابة".
- أضاف عربي "تمّ إصدار أوامر قبض في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ العسكريين الأحياء، ومن المدنيين صدرت أوامر قبض بحق كل من علي الحاج محمد وابراهيم السنوسي اللذين لم يتمّ القبض عليهما حتى الآن".
- علي الحاج هو الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الذي انشق عن حزب البشير في 1999 لكنه ظل متحالفا معه، في حين أن السنوسي كان مساعدا للبشير حتى الإطاحة بالأخير.
- بحسب البيان، فقد أصدرت النيابة الجنائية أمرا بحظر سفر كل المتهمين في البلاغ، وجميع هؤلاء، باستثناء الحاج والسنوسي، موقوفون في سجن كوبر في الخرطوم.
المتهمون
- المتهمون، بالإضافة إلى البشير، هم علي عثمان طه ونافع علي نافع وعوض أحمد الجاز، يضاف إليهم العقيد يوسف عبد الفتاح الملقّب بـ"رامبو" والذي اعتقل الإثنين وأودع بدوره سجن كوبر في تهم فساد.
- يعاقب القانون السوداني على تهمة "تقويض النظام الدستوري" الموجهة إلى البشير وأعوانه بالإعدام أو السجن المؤبد.
- البشير، الذي كان ضابطا في الجيش، استولى على السلطة بانقلاب عسكري دعمه الإسلاميون ضدّ حكومة رئيس الوزراء المنتخب آنذاك الصادق المهدي.
- حكم البشير السودان طوال ثلاثة عقود بقبضة حديدية إلى أن أطاح به الجيش في 11 أبريل/نيسان بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد حكمه.
- البشير مطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في إقليم دارفور غرب السودان.
- الرئيس المخلوع عمر البشير، موقوف حاليا في سجن كوبر في الخرطوم حيث يحاكم أمام محكمة سودانية بتهمة حيازة أموال أجنبية واستخدامها بشكل غير قانوني.
- يتولّى السلطة في السودان حاليا مجلس سيادة من المدنيين والعسكريين لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيين بالكامل.
المصدر
فرانس برس