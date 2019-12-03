السودان: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع حريق مصنع السيراميك؟
وانتقد المغردون عدم تقيد المناطق الصناعية بتعليمات الأمان وعدم توفير معدات السلامة.
كما حذر آخرون من الاقتراب من مكان الحادث لاحتمال حدوث انفجارات أخرى.
الsafety في السودان صفر على الشمال— Hutham™ (@Hussam3waad) December 3, 2019
معظم المصانع والمؤسسات شغالين من غير مهندسين سلامة ودا ظهر الليلة في مصنع السيراميك
ربنا يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم
بيان الوزراء السوداني
- مجلس الوزراء السوداني أعلن، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بحري، إلى 23 قتيلا، وإصابة أكثر من 130 مصابًا.
- بيان صادر عن المجلس أشار إلى أن المصابين يتلقون العناية الطبية بمستشفيات بحري التعليمي، والدولي، والأمل، كما تم نقل عدد من الحالات إلى مستشفيات أم درمان والشرطة والبان جديد.
- البيان لفت إلى أن وزارة الصحة، استنفرت كافة جهودها لمواجهة الموقف، وأطلقت نداءات للمواطنين، للتبرع بالدم، دون تفاصيل.
- في وقت سابق الثلاثاء، أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" (نقابية غير حكومية)، أن عدد الوفيات بمستشفى بحري التعليمي ارتفع إلى 15 وفاة.
- العميد حسن عبد الله مدير شرطة منطقة بحري في شمال الخرطوم قال إن الحريق شب بعد انفجار حاوية غاز أثناء تفريغ حمولتها داخل مصنع السيراميك.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، مناظر مؤلمة وتقشعر لها الأبدان بتعرض فيها الجزيرة مباشر الآن لجثث حريق مصنع السيراميك.— أحمد | AHMED (@ahmedfathi96) December 3, 2019
ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلطف بالمصابين.
لازم تتشكل لجنة تحقيق للحادث ويتحاسب أي زول مقصر في إجراءات السلامة.
يوم حزين جدا والله. 💔💔
يتضح فعلاً من حريق مصنع السيراميك اليوم وعدم الاهتمام بسلامة العاملين— OBAI (@Obauia) December 3, 2019
الاولويه للمعدات وليس العمال
الاولويه للناتج الاجمالى وليس المنتجين
الاولويه للميزان التجارى وليس مشترى الزيت والبصل والطماطم.
يسقط خدم الراسمال