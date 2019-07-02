السودان: قوى التغيير تدعو للعصيان وتعلن جدول الاحتجاجات

أهالي قتلى في أم درمان يلفهم الحزن على مقتل 3 شبان برصاص قوات الأمن رويترز

أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان جدولا جديدا للاحتجاجات يشمل الدعوة لعصيان مدني في 13 و 14 من شهر يوليو/ تموز الجاري، كما طالب بتسليم مقاليد الحكم فورا لسلطة مدنية.

استمرار الحراك حتى تسليم السلطة: تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، طالب المجلس العسكري الانتقالي بتسليم مقاليد الحكم في البلاد فورا لسلطة مدنية وفقا لإعلان الحرية والتغيير، ودعا إلى تشكيل مجلس تشريعي مدني من قوى الثورة يضطلع بإصدار القوانين والتشريعات.

أكد تحالف قوى الحرية والتغيير على ضرورة فتح تحقيق مستقل بدعم إقليمي لتحديد المسؤول عن قتل المتظاهرين منذ أبريل/ نيسان الماضي.

قوى الحرية والتغيير في السودان، أكدت في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، تمسكها بالمبادرة الإثيوبية الأفريقية كأساس للتفاوض، وأوضحت أن التفاوض مع المجلس العسكري يجب أن يكون غير مباشر.

قالت إنهم أوضحوا للوسطاء في المبادرة الإثيوبية الأفريقية أنه لابد من تحديد إطار زمني لعملية التفاوض، وشددت على أن نضال الشعب السوداني مستمر بأدواته السلمية من أجل تحقيق أهداف الثورة.

قال مدني عباس مدني، أحد قادة تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض إن تسعة أشخاص قتلوا خلال احتجاجات، الأحد 30 يونيو/ حزيران، فضلا عن إصابة نحو 200 آخرين، محملا المجلس العسكري مسؤولية العنف.

أعلن مدني في مؤتمر صحفي أن التحالف يدعو إلى مسيرة حاشدة أخرى يوم 13 يوليو/ تموز وعصيان مدني في اليوم التالي، وقال مدني "لن نتخلى عن المسار السياسي التفاوضي ولن نتخلى عن مسار التصعيد السلمي". المبادرة الإثيوبية: تنص المبادرة الإثيوبية الجديدة – مدمجة مع المبادرة الأفريقية-على أن يتكون المجلس السيادي من 7 مدنيين تختارهم "قوى الحرية والتغيير" و7 عسكريين، والعضو الـ 15 مدني يتفق عليه الطرفان.

المبادرة المشتركة نصت أيضا على أن تختار "قوى الحرية والتغيير" رئيس وزراء ومجلس وزاري، وأن يتم التوقيع وتشكيل الحكومة بعد موافقة الطرفين، كما نصت بخلاف المبادرة السابقة -على تعليق المباحثات فيما يخص المجلس التشريعي إلى ما بعد التوقيع على الاتفاق وتشكيل الحكومة.

قوى الحرية والتغيير قال إنها أرسلت موافقة على الحل للوسيط الإثيوبي، غير أنها أرسلت، كذلك عدة استفسارات حول المجلس التشريعي، والذي كان اتفق سابقا على أن يكون 78 منه لقوى الحرية والتغيير ولم يكشف عن هذه الاستفسارات.

تظل حظوظ التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير متأرجحة بين النجاح والفشل، وخاصة بعد فض اعتصام القيادة العامة والذي قتل فيه العشرات، وقام المجلس بعده بإلغاء الاتفاق السابق.

تتهم قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري برهن إرادته لقوى إقليمية تتمثل في السعودية والإمارات ومصر، والمماطلة في تسليم السلطة للمدنيين، بينما يقول المجلس أن هناك "قوى أخرى" ظهرت ولها الحق في التمثيل داخل الحكومة والمجلس التشريعي.

واصلت جماعات المعارضة الاحتجاجات في الشوارع، لتسليم السلطة للمدنيين، وانهارت المحادثات بين الجانبين بعدما داهمت قوات الأمن الاعتصام أمام القيادة العامة في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. رئيس المجلس العسكري السوداني- يمين- ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمريكا تشجب قتل المتظاهرين: من ناحية أخرى نددت السفارة الأمريكية في الخرطوم باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين باعتباره عملا "مشينا" وقالت في رسالة على "تويتر" إنه ينبغي محاسبة السلطات العسكرية على سقوط قتلى.

أوضحت السفارة الأمريكية في الخرطوم، الإثنين، إن استخدام قوات الأمن السودانية للذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين أمر يستحق الشجب، ويجب أن تحاسب السلطات العسكرية عن القتل الناتج.

قال بيان للسفارة " أكدت مرة أخرى المظاهرات السلمية في الخرطوم والعديد من المدن الأخرى في جميع أنحاء السودان في يوم أمس الأحد مطالبة الشعب السوداني بحكومة انتقالية يقودها مدنيون.

دعت السفارة إلى التوصل إلى اتفاق على الفور حول تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية تحظى بقبول واسع من الشعب السوداني.

قال تيبور ناغ مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية إن نقل السلطة سلميا لحكومة مدنية هو الحل للأزمة السودانية وليس القتل واستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

من جانبها أيدت فرنسا الجهود الإثيوبية الأفريقية وطالبت إلى حل سريع للأزمة في السودان، ودعت الخارجية الفرنسية إلى تشكيل حكومة يقودها مدنيون تستند إلى تلك الخطوط العريضة. &lt;br /&gt; خلفيات: قالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة إن 128 شخصا قتلوا أثناء فض الاعتصام، وأن جثث 40 شخصا انُتشلت من النيل في وقت لاحق، في وقت تقول فيه السلطات السودانية أن عدد القتلى بلغ 61 شخصا.

وترفع حصيلة الأحد عدد الضحايا إلى 136 منذ التفريق الدامي لاعتصام قيادة الجيش في 3 حزيران/يونيو، والذي سقط خلاله حوالي مئة قتيل وفقًا للجنة الأطباء. لكن السلطات أحصت 68 قتيلاً منذ ذلك التاريخ.

كان تحالف قوى الحرية والتغيير، دعا إلى تنظيم مظاهرة مليونية الأحد الذي وافق الذكرى الثلاثين للانقلاب الذي جاء بالبشير إلى السلطة، ووافق أيضا موعد انتهاء المهلة التي منحها الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري الحاكم في السودان لتسليم السلطة إلى المدنيين أو مواجهة المزيد من العقوبات.

تمتع السودان بموقع استراتيجي بين الشرق الأوسط وأفريقيا وينظر إلى استقراره باعتباره أمرا مهما لمنطقة تعج بالاضطرابات، وتسعى قوى عديدة من بينها دول الخليج الثرية لاكتساب نفوذ في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة.

بدأ الحراك في السودان للاحتجاج على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في بلد فقير يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وسرعان ما اتخذت الاحتجاجات منعطفاً سياسياً بالمطالبة بإسقاط النظام وعلى رأسه البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لقرابة ثلاثة عقود.

اليوم على الرغم من الأزمة، يقول قادة الاحتجاج والمجلس العسكري إنهم مستعدون لاستئناف المفاوضات من خلال وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية.