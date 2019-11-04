الاثنين 4 نوفمبر 2019 09:42
السودان.. قوى التغيير تتوافق على تسليم البشير للجنائية الدولية
أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، إذا برأه القضاء السوداني.
مذكرات توقيف
- القيادي في قوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ: لا تحفظات لدينا. قوى التغيير توافقت على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك.
- الشيخ خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم: إذا نجا البشير من المحاكمات بالداخل جراء الجرائم التي ارتكبها، سينال عقابه في المحكمة الجنائية بالخارج.
- المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف عامي 2009 و2010 بحق البشير بتُهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي، ارتُكبت في إقليم دارفور غربي السودان.
- البشير نفى في أكثر من مناسبة صحة الاتهامات التي وجهتها له الجنائية الدولية، واتهم المحكمة بأنها "مسيسة".
تفكيك "نظام الإنقاذ"
خلال المؤتمر ذاته، أعلن المتحدث باسم قوى التغيير، وجدي صالح، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير) الذي يشمل حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لمصلحة الدولة.
يُحاكم البشير أمام القضاء السوداني بتهمة "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي"، بعد العثور على سبعة ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله.
صالح: جرى استلام حوالى 214 شكوى بحق رموز ومؤسسات النظام السابق، تتراوح بين الاعتداء على الأشخاص والمال والنقابات. النائب العام قرر لجانًا للتحقيق في جرائم النظام السابق.
خلفيات
اندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر/كانون الأول 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز.
- اتسعت رقعة المظاهرات ضد نظام البشير، حتى أطاح به الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي.
- قوى الحرية والتغيير مثلت رأس حربة الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالبشير.
- يتولّى الحكم في السودان مجلس سيادة من المدنيين والعسكريين لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيين بالكامل.
- قوى التغيير قائدة الحراك الشعبي، تتقاسم السلطة مع الجيش، منذ أن بدأت مرحلة انتقالية في 21 أغسطس/آب الماضي، تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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