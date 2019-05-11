السبت 11 مايو 2019 15:28
السودان: قوى التغيير تتفاوض مع العسكري وترفض النهج القديم
أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، السبت، رغبتها الاستمرار في التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، بعيدا عن التراشق الإعلامي، والوصول لاتفاق خلال 72 ساعة.
قوى التغيير السودانية ترغب في التفاوض
- قوى إعلان الحرية والتغيير، قالت في بيان اليوم السبت" تلقينا اتصالاً من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، وقد أبلغناهم بأن المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة".
- التحالف السوداني، الذي يضم أحزاب معارضة وتجمع المهنيين ومنظمات مجتمع مدني، أعلن اليوم استئناف التفاوض مع المجلس العسكري للاتفاق على النقاط الخلافية بشأن الحكم الانتقالي بعد تلقيه اتصالا من المجلس.
- قوى التغيير، أعلنت في بيانها، رغبتها الاستمرار في التفاوض بعيدا عن التراشق الإعلامي والوصول لاتفاق خلال 72 ساعة، وقالت إنها سترد على ملاحظات المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري التي دفعت له بها كتابة.
- قوى التغيير أشارت إلى نجاح الطرفين في تحديد نقاط الخلاف حول الإعلان الدستوري، واكدت أن النقاش حولها سيكون حاسما، في وقت شددت فيه على الاستمرار في الخطوات التصعيدية باعتبارها الضامن لتحقيق أهداف الثورة السودانية.
ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وأطاح الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي عمر البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ أواخر العام الماضي، وشكل مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب المحتجين، كما حدث في دول عربية أخرى.
وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية لأداء المهام التنفيذية.
وفد من الحركة الشعبية يصل الخرطوم:
- من جانب آخر، أعلنت الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار وصول وفد مقدمة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ظهر السبت، للترتيب لعودة نائب رئيس الحركة ياسر عرمان للخرطوم، والدخول في تفاوض مع المجلس العسكري لإنهاء الحرب.
- قالت الحركة الشعبية -فصيل مسلح يقاتل الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان- في بيان، إنها ستوفد إلى الخرطوم اليوم وفد مقدمة من سبعة أشخاص برئاسة الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية مبارك أردول.
- شدد البيان على ضرورة أن يكون وقف الحرب بمسارح العمليات المختلفة أولوية المرحلة المقبلة، داعيا قوى الكفاح المسلح والجيش السوداني لبناء ترتيبات أمنية جديدة لمصلحة الوطن ووقف الحرب في أنحاء البلاد.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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