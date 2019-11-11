الاثنين 11 نوفمبر 2019 14:24
السودان: قرار لمجلس الوزراء بنقل المواطنين مجاناً بالعربات الحكومية
أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المفوض في السودان السفير عمر بشير مانيس قرارا بنقل المواطنين مجانا بالعربات الحكومية بسبب أزمة المواصلات التي تمر بها العاصمة السودانية الخرطوم.
التفاصيل
- السفير عمر بشير مانيس المفوض لوجود رئيس الوزراء خارج البلاد، أصدر قراراً بأن تقوم جميع الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية التابعة لها على نقل المواطنين مجاناً اثناء ساعات العمل الرسمية وبعد نهاية الدوام اليومي وفي العطلات الرسمية، وأن تشارك القوات النظامية في نقل المواطنين مجاناً.
- وجه القرار وزير الحكم الاتحادي رئيس لجنة معالجة أزمة المواصلات بالتنسيق ومتابعة الأمر مع الجهات المعنية.
- يعاني المواطنون في السودان من أزمة حادة في المواصلات بجانب الاختناقات المرورية أوقات الذروة.
- عملت الحكومة الانتقالية على معالجات لحل مشكلة المواصلات كانت آخرها تكوين لجنة وزارية لمعالجة المشكلة إلا إنها لم تحقق نتائج ملموسة.
خلفيات
- كانت أزمة المواصلات إحدى أسباب الثورة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
- رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشر في سبتمبر/أيلول الماضي عبر صفحته الرسمية بفيسبوك بحلول لأزمة المواصلات في الخرطوم.
- كتب حمدوك "اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم عدة تدابير لمقابلة المشكلات الضاغطة والمؤثرة على معاش الناس المتمثلة في أزمة المواصلات والمشتقات البترولية ونقص الدقيق والمشكلات التي تواجه بداية العام الدراسي".
- قال الأمين العام للنقابة العامة للنقل والمواصلات والطيران يوسف جماع إن إمكانيات النقل بالخرطوم تغطي 40% فقط من الحاجة الفعلية بولاية لا يقل عدد سكانها عن 8 ملايين نسمة وهم في تزايد مستمر.
المصدر
وكالة الأنباء السودانية
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