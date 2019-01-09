السودان: قتيلان وجرحى في مظاهرات ضد البشير في أم درمان

سقط قتيلان على الأقل متأثريْن بجراح أُصيبا بها خلال مظاهرة، الأربعاء، في مدينة أم درمان وسط السودان، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية في البلاد.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان لها، مقتل الشابين المتظاهريْن، صالح عبد الوهاب، ومحمد مصطفى، وإصابة 8 آخرين، في الاحتجاجات المعارضة للرئيس عمر البشير، بأم درمان.

صالح عبد الوهاب ( مواقع التواصل)

ما الذي حدث؟

مصادر قالت إن 6 آخرين يعالجون في المستشفى من إصابات بأعيرة نارية.

وكالة السودان للأنباء نقلت عن مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة السودانية قوله إن مستشفى أم درمان لم يستقبل أي مصابين أو قتلى جراء احتجاجات، الأربعاء.

الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات حاشدة جابت عدداً من أحياء مدينة أم درمان، وشوارعها الرئيسية، وأكدت مصادر طبية للجزيرة وقوع عدد من الإصابات بالذخيرة الحية وسط المتظاهرين وقالت اللجنة المركزية لأطباء السودان الموازية لاتحاد أطباء السودان إن الأجهزة الأمنية أطلقت الرصاص الحي لتفريق متظاهرين بمحيط مستشفى أم درمان.

شهدت المظاهرات مواجهات في الشوارع الجانبية للمدينة. وطالب المحتجون برحيل النظام والحق في الحرية والعدالة والسلام.

وتأتي هذه التطورات بعد لحظات فقط من انتهاء حشد حكومي مؤيد للرئيس السوداني، في إحدى الساحات الرئيسية بالعاصمة الخرطوم، دعت إليه الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة للحوار الوطني.

البشير يحذر:

الرئيس السوداني عمر البشير قال إن السودان يتعرض للمؤامرات منذ ما قبل الاستقلال. وأضاف في كلمة أمام حشد من مؤيديه، أنّ مَن يريد أن يَحكم السودان ليس أمامه سوى الانتخابات.

البشير حذر مواطنيه من مآلات ما يحدث حاليا، وألمح إلى ما يحدث في سوريا والعراق واليمن وليبيا ووجود لاجئين من تلك الدول في السودان.

البشير: السودان يتعرض للمؤامرات منذ ما قبل الاستقلال، بهدف تركيعه، على حد قوله.

البشير: مَن يريد أن يَحكم السودان ليس أمامه سوى الانتخابات (رويترز)

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