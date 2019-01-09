الأربعاء 9 يناير 2019 23:53
السودان: قتيلان وجرحى في مظاهرات ضد البشير في أم درمان
سقط قتيلان على الأقل متأثريْن بجراح أُصيبا بها خلال مظاهرة، الأربعاء، في مدينة أم درمان وسط السودان، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية في البلاد.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان لها، مقتل الشابين المتظاهريْن، صالح عبد الوهاب، ومحمد مصطفى، وإصابة 8 آخرين، في الاحتجاجات المعارضة للرئيس عمر البشير، بأم درمان.
ما الذي حدث؟
- مصادر قالت إن 6 آخرين يعالجون في المستشفى من إصابات بأعيرة نارية.
- وكالة السودان للأنباء نقلت عن مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة السودانية قوله إن مستشفى أم درمان لم يستقبل أي مصابين أو قتلى جراء احتجاجات، الأربعاء.
- الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات حاشدة جابت عدداً من أحياء مدينة أم درمان، وشوارعها الرئيسية، وأكدت مصادر طبية للجزيرة وقوع عدد من الإصابات بالذخيرة الحية وسط المتظاهرين وقالت اللجنة المركزية لأطباء السودان الموازية لاتحاد أطباء السودان إن الأجهزة الأمنية أطلقت الرصاص الحي لتفريق متظاهرين بمحيط مستشفى أم درمان.
- شهدت المظاهرات مواجهات في الشوارع الجانبية للمدينة. وطالب المحتجون برحيل النظام والحق في الحرية والعدالة والسلام.
وتأتي هذه التطورات بعد لحظات فقط من انتهاء حشد حكومي مؤيد للرئيس السوداني، في إحدى الساحات الرئيسية بالعاصمة الخرطوم، دعت إليه الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة للحوار الوطني.
البشير يحذر:
- الرئيس السوداني عمر البشير قال إن السودان يتعرض للمؤامرات منذ ما قبل الاستقلال. وأضاف في كلمة أمام حشد من مؤيديه، أنّ مَن يريد أن يَحكم السودان ليس أمامه سوى الانتخابات.
- البشير حذر مواطنيه من مآلات ما يحدث حاليا، وألمح إلى ما يحدث في سوريا والعراق واليمن وليبيا ووجود لاجئين من تلك الدول في السودان.
- البشير: السودان يتعرض للمؤامرات منذ ما قبل الاستقلال، بهدف تركيعه، على حد قوله.
خلفيات:
- انزلق السودان إلى أزمة اقتصادية منذ استقل الجنوب بعد استفتاء في 2011 حاملا معه جزءا كبيرا من موارد البلاد النفطية.
- تفاقمت الأزمة منذ العام الماضي عندما شهدت البلاد بعض الاحتجاجات لفترة قصيرة على نقص الخبز.
- الولايات المتحدة رفعت عقوبات تجارية كانت مفروضة منذ 20 عاما على السودان في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 لكن الكثير من المستثمرين يتجنبون البلد الذي لا يزال مدرجا على قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.
- المحكمة الجنائية الدولية كانت أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير بتهم الإشراف على الإبادة الجماعية في دارفور وهي تهم ينفيها الرئيس السوداني.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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