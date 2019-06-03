السودان: فض اعتصام الخرطوم.. التطورات لحظة بلحظة
وبثت "الجزيرة مباشر" صورًا لاشتعال نيران في ميدان الاعتصام وسط إطلاق كثيف للرصاص، وأظهرت صور مباشرة قوات سودانية تنتشر في ساحة الاعتصام، وتضرب المعتصمين بالعصي.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، إن المعتصمين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة "لفض اعتصامنا الباسل"، ودعا إلى العصيان المدني الشامل وتصعيد التظاهرات السلمية حتى سقوط المجلس العسكري الانتقالي.
من ناحية أخرى، قال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، إن ما يجري يستهدف منطقة كولومبيا المتاخمة للاعتصام وليس منطقة الاعتصام، نافيًا الاعتداءات على المشافي،ودعا للعودة إلى المفاوضات.
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حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تدين فض اعتصام القيادة بالقوة المفرطة.
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لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 9 وعدد القتلى في تزايد بصورة مهولة يصعب حصرها آنيًا.
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لجنة أطباء السودان: قوات المجلس العسكري أطلقت الذخيرة الحية داخل مستشفى شرق النيل المرجعي.
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تجمع أساتذة الجامعات: فض الاعتصام ردة وخيانة عظمى للثورة السودانية وندعو للخروج وإعلان الإضراب والعصيان المدني حتى سقوط المجلس العسكري.
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المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية للجزيرة: من المستحيل الحديث عن المفاوضات حاليا.
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المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية للجزيرة: نتابع التطورات الأخيرة بقلق شديد ونرفض استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.
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المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية للجزيرة: ما جرى استفزاز وتصعيد يؤدي لتوسيع الصراع والانقسامات.
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المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية: المجلس الدولي سيحاسب المجلس العسكري على تصرفاته بالسودان.
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المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية: ندين الهجوم على المتظاهرين السلميين من جانب القوات السودانية.
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تجمع الطيارين السودانيين: نعلن العصيان المدني الشامل دون أي استثناء لأي رحلات جوية.
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قوى إعلان الحرية والتغيير تدعو لإنشاء متاريس بكل شوارع الخرطوم والأقاليم والخروج في مسيرات.
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قوى إعلان الحرية والتغيير: ندعو للعمل على إسقاط المجلس العسكري من خلال تصعيد العمل الثوري السلمي.
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قوى إعلان الحرية والتغيير: المجلس الانقلابي كشف عن وجهه الحقيقي وغدر بالآلاف من المعتصمين.
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الحزب الشيوعي السوداني: ما يحدث بالخرطوم مجزرة يتحمل مسؤوليتها وسيحاسب عليها المجلس الانقلابي.
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عباس مدني للجزيرة: كل خيارات التصعيد السلمي خياراتنا الآن ومن بينها العصيان المدني. السودان كله تحول إلى ساحة اعتصام الآن.
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عباس مدني للجزيرة: هناك أزمة سببها المجلس العسكري الذي عرقل التفاوض. المجلس العسكري أراد إرسال رسالة بأنه سيحكم بالقوة.
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عباس مدني للجزيرة: ما حدث هو جريمة كاملة وأي حديث عن التفاوض الآن هو استهزاء بدماء الشهداء.
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القيادي بالحرية والتغيير عباس مدني للجزيرة: الإجرام واستباحة دماء السودانيين هو ما جرى بميدان الاعتصام.
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تجمع المهنيين السودانيين: نناشد الجميع بالخروج الآن إلى الشوارع في تظاهرات سلمية نحو ساحات الاعتصام.
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حزب الأمة يدعو السودانيين إلى النزول للشوارع وإقامة عشرات الاعتصامات داخل العاصمة وخارجها.
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لجنة أطباء السودان: يتم الآن فرض حصار تام على مستشفى رويال كير ببري، ومنع المتطوعين من الكوادر الطبية من الوصول إليها.
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تجمع المهنيين السودانيين: تجمع أساتذة الجامعات والمعاهد يعلن الإضراب السياسي والعصيان المدني حتى سقوط المجلس العسكري.
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تجمع المهنيين السودانيين: ما حدث يعد ردة كبرى وخيانة عظمى لثورتنا وبهذه المؤامرة يفصحون عن وجههم القبيح.
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المتحدث باسم المجلس العسكري للجزيرة: نعتقد أن العودة للمفاوضات هي الطريق السريع لحل المشكلة.
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المتحدث باسم المجلس العسكري للجزيرة: الحديث عن اعتداءات على مشافي غير صحيح ولا يصدقه عقل.
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المتحدث باسم المجلس العسكري للجزيرة: أعداد كبيرة من المتفلتين فروا ودخلوا لمنطقة الاعتصام.
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المتحدث باسم المجلس العسكري للجزيرة: ما يجري يستهدف منطقة كولومبيا ولا يستهدف منطقة الاعتصام.
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المتحدث باسم المجلس العسكري للجزيرة: هناك حالة استياء مما يجري بمنطقة كولومبيا قرب منطقة الاعتصام.
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المتحدث باسم المجلس العسكري للجزيرة: ما قامت به القوات الأمنية يستهدف منطقة متاخمة لمنطقة الاعتصام.
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الحركة الشعبية: فض الاعتصام جريمة لن تمضي دون عقاب والتمسك بالثورة وسلميتها هو الطريق إلى الأمام.
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لجنة أطباء السودان: قوات المجلس العسكري تطلق الرصاص داخل مستشفى شرق النيل و مطاردات للثوار داخل حرم المستشفى.
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تجمع المهنيين السودانيين: تجمع الطيارين السودانيين يعلن العصيان المدني الشامل دون أي استثناء.
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رويترز عن المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني: الشباب يتحركون بحرية ولا وجود عسكري بمنطقة الاعتصام.
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حزب الأمة السوداني: فض الاعتصام غدر وخيانة وجريمة متهورة.
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السفارة الأمريكية بالخرطوم: المجلس العسكري لا يمكن أن يقود السودان بمسؤولية.
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السفارة الأمريكية بالخرطوم: مسؤولية وقف الهجوم تقع على عاتق المجلس العسكري.
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السفارة الأمريكية بالخرطوم: الهجوم على المعتصمين والمدنيين خاطئ ويجب أن يتوقف.
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السفير البريطاني بالخرطوم: ليس هناك عذر لأي هجوم من هذا القبيل.
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السفير البريطاني بالخرطوم: يساورني قلق إزاء التقارير التي تفيد بمهاجمة القوات السودانية موقع الاعتصام.
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لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى فض الاعتصام إلى 5 مع سقوط عدد كبير من الإصابات الحرجة ويوجد عدد من الشهداء لم يتم التأكد منهم.
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مدني عباس مدني: كل السودانيين يدركون اليوم أن هذه المجموعة استولت على السلطة للتمكين لنفسها.
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مدني عباس مدني: لا يمكن الحوار مع هذه المجموعة بعد كل هذه الجرائم في حق الشعب السوداني.
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مدني عباس مدني: لا نتحدث بعد الآن عن مسار مرتبط بحوار مع هذه المجموعة الانقلابية.
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مدني عباس مدني: المرحلة الانتقالية نبدأها حين نزيح هذا النظام وستبدأ بحكومة مدنية.
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مدني عباس مدني: تم استخدام كل الأدوات والوسائل من أجل فض الاعتصام وهي فكرة ممعنة في الإجرام
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لجنة أطباء السودان: يوجد عدد من الشهداء الآن يصعب حصرهم نسبة للوضع الأمني غير المستقر في المستشفيات والعيادات الميدانية المحاصرة.
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تجمع المهنيين السودانيين: سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى لم يتم حصرهم حتي الآن.
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لجنة أطباء السودان: نناشد الصليب الأحمر والهلال الأحمر وأطباء بلا حدود للتدخل الفوري في ميدان الاعتصام من أجل إجلاء الجرحى والمصابين والكوادر الطبية، الذين تم حصارهم داخل العيادات الميدانية.
- رويترز : آلاف المحتجين السودانيين يغلقون طرقا بالحجارة وإطارات مشتعلة في مدينة أم درمان.
- قوى "الحرية والتغيير" تدعو للعمل على إسقاط المجلس العسكري والتصعيد الثوري.
- لجنة أطباء السودان: قوات من الشرطة والدعم السريع تقتحم مستشفى "رويال كير" بالقرب من مكان الاعتصام.
- لجنة أطباء السودان: قوات من الشرطة والدعم السريع تقتحم إحدى المستشفيات قرب مقر الاعتصام.
- تحالف "الاتحادي" المعارض يعلن في بيان له وقف التفاوض مع المجلس العسكري .
- لجنة أطباء السودان المركزية تناشد الأطباء والكوادر الصحية التوجه إلى 6 مستشفيات قرب ميدان الاعتصام.
- حزب المؤتمر السوداني: المجلس الانقلابي وضعنا أمام خيار واحد بعد فض الاعتصام هو مواصلة الثورة لإسقاط النظام.
- تجمع المهنيين السودانيين: ندعو لإعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس العسكري واستكمال الثورة.
- لجنة أطباء السودان المركزية: قتيلان وإصابة عشرات لدى محاولة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
- رويترز: قوات الأمن السودانية تغلق الشوارع في وسط الخرطوم.
- تجمع المهنيين السودانيين يدعو المواطنين إلى الخروج للشوارع وتسيير المواكب وإغلاق الشوارع والجسور والمنافذ.
- تجمع المهنيين السودانيين: ندعو لإعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس العسكري.
- تجمع المهنيين السودانيين: نحمل المجلس العسكري مسؤولية أمن وسلامة المعتصمين.
- تجمع المهنيين السودانيين: التصعيد في ساحة الاعتصام يستهدف إجهاض الثورة.
- لجنة أطباء السودان المركزية: قتيل وعدد من المصابين بجروح خطيرة في محيط الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
- تجمع المهنيين السودانيين: المعتصمون أمام قيادة الجيش يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام.
- إطلاق نار كثيف وتصاعد النيران في محيط ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
- تجمع المهنيين السودانيين: المجلس العسكري يتحمل المسؤولية عن القتل الذي ترتكبه ميليشيات الآن بأوامره.
- جمع المهنيين السودانيين: نناشد المواطنين بالتوجه إلى ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
- تجمع المهنيين السودانيين: المجلس العسكري يحشد قوات لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
- لجنة أطباء السودان: هناك إرهاصات تنذر بمحاولة المجلس العسكري فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
- تجمع المهنيين السودانيين يدعو المواطنين إلى التوجه لميادين الاعتصام وقضاء الليلة هناك "حماية للثورة".