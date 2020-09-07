السودان
الاثنين 7 سبتمبر 2020 13:11

السودان.. صور جوية لآثار الفيضانات المدمرة في الخرطوم (فيديو)

قال العقيد صديق تايلو مدير شرطة الدفاع المدني بولاية شمال كردفان إن الاضرار التي لحقت بالمواطنين إثر الفيضانات غير المسبوقة في السودان، أدت إلى وفاة 11 شخصا وانهيار 1310 منزلًا.

جاء  ذلك في اجتماع  اللجنة العليا لطوارئ الخريف بولاية شمال كردفان، اليوم الإثنين، وبلغت جملة المنازل التي انهارت 375 منزلا انهيارا كليا، وانهيار 935 منزلا انهيارا جزئيا وتأثر 16 مرفقا حكوميا.

وأكد تايلو أن غرفة طوارئ الخريف تواصل جهودها في توفير معينات الإيواء لمناطق الولاية المختلفة. وتتابع اللجنة العليا لطوارئ بشمال كردفان سير الترتيبات لانطلاقة الحملة الكبرى للرش وإصحاح البيئة بمدينة الأبيّض  بعد غد الاربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار منازل جراء الفيضانات العارمة في منطقة الفتيحاب في أم درمان.

وأعلن السودان، السبت، حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بسبب معدلات الأمطار والفيضانات القياسية هذا العام والتي أودت بحياة أكثر من مئة شخص.

ونشر المصور السوداني عبد العزيز محمد، تصويرًا جويًا لآثار الفيضانات في منطقة جسر المنشية في العاصمة الخرطوم. ووثق المقطع تضرر المناطق المحيطة بالجسر بفعل ارتفاع منسوب مياه النيل.

 

أوضاع كارثية

ويعيش السودان أوضاعا كارثية جراء موجة من السيول والأمطار اجتاحت البلاد مؤخرا وتسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، في ظل ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأمطار أدت لزيادة غير مسبوقة بمعدلات الأنهار.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، واعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020 .

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران ويستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول.

غير مسبوقة منذ 100 عام

والجمعة، قالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ في تصريحات صحفية إن الفيضانات أسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطناً وإصابة 46 آخرين.

كما أسفرت عن تضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وأشارت الوزيرة إلى أن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام تجاوزت الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين (1988 _ 1946) مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

وكانت وزارة المياه والري قد أعلنت أن منسوب النيل الأزرق ارتفع إلى 17.58 مترا (57 قدما)، ووصفته بأنه "مستوى تاريخي منذ بدء رصد النهر في العام 1902″، وكانت القمة السابقة 17.26 مترا.

المصدر
الجزيرة مباشر
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