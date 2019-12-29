السودان
الأحد 29 ديسمبر 2019 22:06

السودان.. صلاح قوش ملاحق من نيابة "الثراء الحرام والمشبوه"

مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله محمد صالح- صلاح قوش
الجزيرة
طالبت نيابة الثراء الحرام والمشبوه بالسودان، مدير المخابرات السابق، صلاح عبد الله "قوش"، بتسليم نفسه، معتبرة أنه إما هارب وإما متوار عن الأنظار.

وشددت وكيلة النيابة الأعلى، سلوى خليل أحمد حسين، عبر إعلان منشور في صحف سودانية، اليوم الأحد، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، حال رفض مدير المخابرات السابق، تسليم نفسه إلى السلطات خلال أسبوع.

وأوضحت وفق الإعلان أن "المتهم إما أنه هرب، أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض"، مطالبة إياه "بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ نشر الإعلان (مذيل بتاريخ 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)".

والأسبوع الماضي، أعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، عن تحريك إجراءات دولية للقبض على مدير المخابرات السابق، صلاح قوش (الرجل القوي في المخابرات والأمن في عهد عمر البشير) وتدوين 4 بلاغات في مواجهته، وملاحقته عبر الشرطة الدولية (الإنتربول).

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي البشير من الرئاسة، تحت وطأة تلك الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات.

المصدر
وكالات

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