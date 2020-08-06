السودان
الخميس 6 أغسطس 2020 20:06

السودان: سيول تقتل عشرة أشخاص وتدمّر ثلاثة آلاف منزل (فيديو)

سيول السودان تخلف خسائر في الأرواح والاقتصاد
سيول السودان تخلف خسائر في الأرواح والاقتصاد
مواقع التواصل
أعلن الدفاع المدني السوداني، اليوم الخميس، مصرع عشرة أشخاص وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف منزل كليًّا أو جزئيًّا بسبب أمطار غزيرة وسيول في مختلف المناطق البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وقال الدفاع المدني إن "عدد الوفيات بسبب الأمطار ارتفع إلى 10"، مشيرًا إلى أن ألفًا و872 منزلًا تهدَّمت بشكل كامل، في حين أن ألفًا و508 منازل تهدَّمت جزئيًّا، كما دُمِّرت 21 مدرسة وثمانية مساجد في السيول.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان قد ذكر، أمس الأربعاء، أن 50 ألف شخص تأثروا بالأمطار. 

وقال إن "الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الأخيرة في السودان سبَّبت فيضانات وانزلاقات أرضية وأضرارًا في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد".

وقال الدفاع المدني إنه يتوقع هطل مزيد من الأمطار في أجزاء متفرقة من السودان.

وأدت فيضانات الأسبوع الماضي إلى وفاة خمسة أشخاص، وتدمير نحو 3500 منزل، وفق بيان رسمي. 

فضلًا عن ذلك، انهار سد "بوط" في ولاية النيل الأزرق، ما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وفق السلطات المحلية. 

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول في السودان الذي يواجه سنويًّا فيضانات كبيرة. 

وأثّرت الأمطار الغزيرة، العام الماضي، على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
لمحاولة اغتياله.. مستشار ولي العهد السعودي السابق يقاضي ابن سلمان في أمريكا
Thumbnail
مصر واليونان توقعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما.. وتركيا ترد (فيديو)
Thumbnail
شاهد: اكتشاف أول حالة إصابة بالسرطان لدى ديناصور
Thumbnail
السعودية تعيد للسودان 58 ألف رأس ماشية لـ"ضعف مناعتها"
Thumbnail
خلف باب زجاجي.. لقاء مؤثر بين طفلة مصابة بكورونا وأبيها (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. لمحاولة اغتياله.. مستشار ولي العهد السعودي السابق يقاضي ابن سلمان في أمريكا
  2. السودان: سيول تقتل عشرة أشخاص وتدمّر ثلاثة آلاف منزل (فيديو)
  3. مصر واليونان توقعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما.. وتركيا ترد (فيديو)
  4. شاهد: اكتشاف أول حالة إصابة بالسرطان لدى ديناصور
  5. السعودية تعيد للسودان 58 ألف رأس ماشية لـ"ضعف مناعتها"