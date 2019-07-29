احتجاجات السودان
الاثنين 29 يوليو 2019 14:04

السودان.. ستة قتلى برصاص الأمن في تظاهرات شمال كردفان

قتلى وجرحى في قمع نتظاهرات في مدينة الأبيض السودانية
الجزيرة مباشر
أعلنت لجنة أطباء المركزية في السودان، ظهر الإثنين، سقوط خمسة قتلى برصاص قوات الأمن خلال تفريق مظاهرة في مدينة الأبيض شمال كردفان غربي السودان، وسط أنباء عن وقوع قتيل سادس.

التفاصيل:
  • شهود عيان قالوا إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على موكب سيّره طلاب الثانويات بمدينة الأبيض شمال كردفان غربي السودان، ظهر الإثنين.
  • مصادر طبية أكدت أن الرصاص الحي أسفر عن مقتل أحد طلاب مدرسة الأبيض الصناعية حسان سعد، بجانب أحد الأطفال، كما أدى لإصابة أكثر من 20 من المحتجين، أغلبهم من الطلاب.
  • الطلاب تظاهروا بمدينة الأبيض صباح الإثنين على خلفية قطوعات الكهرباء والمياه وشح الخبز بحسب شهود عيان من المدينة.
  • أحد الشهود قال إن التظاهرت اتجهت صوب السوق لكنها تعرضت للقمع بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.
  • شاهد العيان: المعلومات التي حصلت عليها تؤكد إصابة 20 طالبًا، بجانب وفاة أحد المصابين.
  • الشاهد: الرقم قابل للزيادة في ظل خطورة الإصابات على مستوى الرأس.
المصدر
الجزيرة مباشر
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قوات الأمن السودانية
لجنة أطباء السودان

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