الأحد 14 يوليو 2019 14:10
السودان: خلاف حول حصانة القادة بين المجلس العسكري والمعارضة
قالت مصادر للجزيرة، إن هناك خلافا بين قوى التغيير والمجلس العسكري بالسودان حول تفاصيل بالإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية.
التفاصيل
- الخلاف يتمحور حول رفض قوى التغيير منح الحصانة من الملاحقة الجنائية لقيادات المرحلة الانتقالية.
- القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن: تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق.
- أبو الحسن: من بين هذه النقاط منح الوثيقة حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي طيلة الفترة الانتقالية في البلاد.
- أبو الحسن: من بين النقاط المتحفظ عليها في الوثيقة الثانية وجود قوات الدعم السريع في البلاد.
- المجلس العسكري الانتقالي السوداني يطعن في القرار القضائي بإعادة خدمة الإنترنت.
- مصادر للجزيرة مباشر: قوات الدعم السريع تطلق النار على مواطنين في مدينة السوكي بولاية سنار وسط السودان.
خلفيات
- من المرتقب عقد اجتماع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري كان تأجل إلى اليوم الأحد.
- دخلت وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مراحلها النهائية.
- يتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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