السودان
الأحد 14 يوليو 2019 14:10

السودان: خلاف حول حصانة القادة بين المجلس العسكري والمعارضة

المجلس العسكري الانتقالي في السودان
قالت مصادر للجزيرة، إن هناك خلافا بين قوى التغيير والمجلس العسكري بالسودان حول تفاصيل بالإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية.
التفاصيل
  • الخلاف يتمحور حول رفض قوى التغيير منح الحصانة من الملاحقة الجنائية لقيادات المرحلة الانتقالية.
  • القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن: تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق.
  • أبو الحسن: من بين هذه النقاط منح الوثيقة حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي طيلة الفترة الانتقالية في البلاد.
  • أبو الحسن: من بين النقاط المتحفظ عليها في الوثيقة الثانية وجود قوات الدعم السريع في البلاد.
  • المجلس العسكري الانتقالي السوداني يطعن في القرار القضائي بإعادة خدمة الإنترنت.
  • مصادر للجزيرة مباشر: قوات الدعم السريع تطلق النار على مواطنين في مدينة السوكي بولاية سنار وسط السودان.
خلفيات
  • من المرتقب عقد اجتماع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري كان تأجل إلى اليوم الأحد.
  • دخلت وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مراحلها النهائية.
  • يتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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السودان
قوى الحرية والتغيير
المجلس العسكري الانتقالي

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