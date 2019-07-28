السودان: جوبا تستضيف مفاوضات "سلام" ورفض لنتائج فض الاعتصام

رئيس جنوب السودان سلفا كير( يمين) ومحمد حمدان دلقو رويترز

بحث ممثلون عن المجلس العسكري في السودان وقادة الاحتجاجات، في جوبا مع ممثلي حركات متمردة ناشطة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فتح ممرات إنسانية.

التفاصيل التقى ممثلون عن المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات، في عاصمة جنوب السودان-جوبا- السبت مع ممثلي حركات متمردة ناشطة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأجروا مناقشات أولية، واتفقوا خصوصًا على مبدأ فتح ممرات إنسانية في النيل الأزرق.

نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قال إن الوفد سيبحث وبوساطة من رئيس جنوب السودان سلفا كير، مع مجموعات معارضة تنفيذ اتفاق السلام الأخير الذي وقع في الخرطوم.

حميدتي: نأمل أن تعود (مجموعات التمرد) إلى الخرطوم بعد اجتماعنا، من أجل استعادة السلام.

رافق حميدتي عضوان في المجلس العسكري وشخصيتان رفيعتان من الحركة الاحتجاجية، على ما قالت لوكالة فرانس برس مصادر داخل المجلس العسكري وأخرى بين قادة الاحتجاجات.

حميدتي، ذكر أنه حضر ليلتقي خصوصًا أحد زعماء المتمردين من جنوب كردفان "عبد العزيز الحلو" بينما أكدت "فرانس برس" دخول أحد زعماء المتمردين في النيل الأزرق "مالك عقار" إلى قاعة المحادثات.

"عقار" قال للصحفيين عقب اللقاء: كانت هذه مناقشات أولية من شأنها أن تؤدي إلى قرارات ملموسة في المستقبل، مؤكدًا أنه تم التوصل إلى اتفاقات مبدئية، بما فيها الالتزام بوقف الأعمال القتالية، وفتح ممرات إنسانية في المناطق المتأثرة بالحرب.

المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، أشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على إطلاق سراح أسرى الحرب والسجناء السياسيين من قبل جميع الأطراف، مكررًا بذلك التزامًا اتخذه في أوائل يوليو/تموز المجلس العسكري والمتظاهرون. نائب رئيس المجلس العسكري وفي الخلف مالك عقار/ الحركة الشعبية-وكالة الأنباء السودانية الحركات المسلحة: في 17 يوليو/تموز، توصل قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الذي تولى خلافة الرئيس السابق عمر البشير إلى اتفاق في الخرطوم لتقاسم السلطة، كخطوة أولى نحو تشكيل حكومة مدنية تتصدر مطالب المحتجين.

غير أن حركات متمردة منتمية إلى الحركة الاحتجاجية عبرت عن تحفظات عن الاتفاق، إذ رأت أن المسائل الأساسية مثل وجوب التوصل إلى السلام في مناطق النزاع (دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق) وتقديم المساعدة للمجتمعات المحلية، لم تعالج.

لكن قادة الحركة الاحتجاجية توصلوا إلى اتفاق مع المجموعات المتمردة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، بهدف العمل سويًا من أجل تحقيق "سلام شامل".

غير أنه لم يظهر أي مؤشر في جوبا السبت إلى حضور ممثلين لمتمردي دارفور، لأسباب لم تعرف.

تواجهت المجموعات المتمردة لسنوات طويلة مع قوات الرئيس السوداني المخلوع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وسقط آلاف القتلى نتيجة النزاعات في الولايات الثلاث، ونزح ملايين فيما لا يزال الآلاف يعيشون في مخيمات لجوء.

تريد الحركات المتمردة أن يتولى ممثلون لها مناصب في الحكومة الانتقالية، كما تطالب بأن تسلم الخرطوم المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن بينهم عمر البشير. المعارضة: هذه أسباب رفضنا تقرير فض الاعتصام من ناحية أخرى، عددت المعارضة السودانية، أسباب رفضها القاطع لتقرير النيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم، معتبرة أنه "مطعون في نزاهته وكان هدفه إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام".

قوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان والتي تضم تحالفات (نداء السودان والإجماع الوطني والتجمع الاتحادي والقوى المدنية وتجمع المهنيين السودانيين)، أعلنت في بيان، رفضها نتائج لجنة التحقيق التي كونتها النيابة العامة بالكامل.

المعارضة تصر على لجنة التحقيق المستقلة ليس في فض اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب، بل في كل الحوادث والجرائم منذ يوم 11 أبريل/نيسان 2019 (تاريخ إعلان المجلس العسكري خلع الرئيس عمر البشير) وحتى اليوم.

لجنة التحقيق كونت بتكليف من المجلس العسكري، وهذا يطعن في نزاهتها لأن المجلس العسكري نفسه متهم في هذه القضية، ولا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم.

شدد البيان على أن المجلس العسكري متهم أيضًا بحكم مسؤوليته عن أمن وسلامة المواطنين، ولأن تصريحات بعض عضويته الموثقة كان فيها إقرارًا باتخاذ القرار بفض الاعتصام.

اللجنة لم تشمل فرقًا متخصصة أخرى كانت يمكن أن تسهم في الوصول لنتائج أكثر جدية، مثل قضايا الاغتصاب التي يجب أن يشارك في التحقيق فيها مختصون نفسيون واجتماعيون.

على المستوى العملي، التحقيقات لم تبين بوضوح الجهات المتهمة بل وجهت الاتهام بحروف غامضة لأشخاص غامضين، وكان على اللجنة نشر الأسماء كاملة ومسؤولية الجهات المختصة بالحجز والتحفظ عليهم.

اللجنة خرجت بإحصائيات معيبة وناقصة للشهداء والضحايا والمصابين، كما أنها لم تشر إلى المفقودين، ولم تجرِ أي تحقيق في هذا الجانب.

قوى إعلان الحرية والتغيير شددت على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق بدعم أفريقي، وفقًا لما ورد بالوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري)، الذي يجرى التفاوض عليه مع المجلس العسكري. تظاهرات ليلية رفضًا لتقرير النيابة في ذات الشأن شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، مساء السبت تظاهرات ليلية، امتدت إلى مدينتي كوستي (جنوب) وبورتسودان (شرق) رفضا لنتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة بشأن فض اعتصام القيادة بالخرطوم في 3 يونيو/ حزيران الماضي.

عشرات المحتجين قاموا بإشعال إطارات في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم وأغلق المحتجون شوارع رئيسية وفرعية بالخرطوم عبر متاريس أقاموها بالحجارة.

أيضًا تظاهر عشرات السودانيين، شرقي العاصمة الخرطوم، وغيرها من المدن بالسودان، تنديدًا بنتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو/حزيران الماضي.

النيابة العامة، قالت أمس إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم، قبل نحو شهرين.

رئيس اللجنة، فتح الرحمن يوسف، نفى في مؤتمر صحفي، التوصل من خلال التحريات لحالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال عملية الفض، مبينًا أن الجثتين التي عثر عليهما في النيل مقيدة الأرجل لا علاقة لهما بحادثة الفض.

في 3 يونيو/حزيران الماضي، شكل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود، لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم، تضم، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري. مظاهرات في الخرطوم رفضًا لتقرير لجنة التحقيق بفض اعتصام القيادة العامة في 03-0