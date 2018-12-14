السودان: توجيهات سريعة بتوفير الوقود والخبز وأنباء عن احتجاجات

وجّه المكتب القيادي لحزب (المؤتمر الوطني) الحاكم في السودان، بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الوقود والخبز وضبط سعر الصرف، ومعالجة السيولة وتوفير الأوراق النقدية.

وأكد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه برئاسة المشير عمر البشير رئيس الحزب رئيس الجمهورية الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح، الجمعة، أن موازنة العام 2019 لا تتضمن أي زيادات رأسية في الضرائب.

التفاصيل:

وكالة الأنباء السودانية الرسمية نقلت عن نائب رئيس الحزب مساعد رئيس الجمهورية فيصل حسن إبراهيم‘ في تصريحات صحفية بالمركز العام عقب الاجتماع، أن المكتب القيادي استعرض جهود الحكومة حول موضوعات الساعة ووجه بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الوقود والخبز وضبط سعر الصرف وأمّن على خطة الحكومة لمعالجة السيولة وتوفير الأوراق النقدية.

المسؤول السوداني قال إن الاجتماع اطلع على التقارير الخاصة بانسياب الدقيق وأهمية الرقابة الشعبية ومنع التهريب والتأكيد على التدابير الإدارية الخاصة بالوفرة بولاية الخرطوم.

اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم في السودان، وجه بتكوين لجنة برئاسة نائب رئيس الحزب لتكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة البرامج والخطط، بحسب المسؤول الحكومي.

المسؤول أشاد "بصبر الشعب السوداني وتفهمه المستمر لمجابهة الضائقة المعيشية وبعض الأزمات الطارئة التي تعود لأسباب استمرت لأكثر من عقدين من الزمان وأن الانفراج آت بالجهود المبذولة وستثمر خيرا".

المكتب القيادي، دعا الشعب السوداني لتفويت الفرصة على أي دعوات سالبة لنسف الاستقرار السياسي والاجتماعي بالبلاد.

أزمات تتفاقم.. طوابير على الخبز والوقود والنقود:

اصطفاف مواطنين بأحد المخابز بالعاصمة السودانية الخرطوم (الجزيرة نت)

ولايات سودانية بينها الخرطوم، شهدت في الآونة الأخيرة، أزمة في الخبز والوقود، تقول الحكومة إنها تسعى لحلها.

الأزمة الاقتصادية في السودان تفاقمت، وبرزت أزمات في الوقود والخبز وشح السيولة النقدية وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.

تقارير إخبارية عدة من الخرطوم أفادت باصطفاف أعداد كبيرة من المواطنين بأحد الميادين في العاصمة السودانية في انتظار سيارة تقلهم إلى أماكن سكنهم في أنحاء العاصمة المختلفة، حيث يضطر مواطنون لاستغلال الشاحنات والركوب على أسطح الحافلات.

التقارير الإخبارية تشير إلى "ازدحام السودانيين في مواقف المواصلات واصطفافهم في طوابير، اعتادوا عليها منذ دخول العام الحالي، للحصول على الخبز أو النقود أو الوقود.

الطوابير أمام المخابز وآلات الصرف تحولت إلى ما يشبه المنتديات للنقاش بين المصطفين حول أوضاع البلد السياسية والاقتصادية واحتمالات حدوث التغيير.

الوجه المخيف للأزمة يبدو واضحا في قطاع النقل العام في الخرطوم المثقل أصلا بسنوات من الإهمال وسوء الإدارة، ما جعله الآن غير قادر على تلبية الطلب المتزايد للخدمة في ظل شح الوقود وغلاء قطع الغيار بفعل تراجع قيمة العملة الوطنية.

رئيس الوزراء معتز موسى وجه بمشاركة كافة العربات الحكومية وعربات الترحيل والعربات المخصصة والعربات الإدارية العاملة برئاسة الوزارات الاتحادية والولائية ووحداتها التابعة في نقل وترحيل المواطنين خلال رحلات الذهاب للعمل والعودة منه.

طوابير الانتظار في محطة للوقود بالخرطوم (الجزيرة نت)

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