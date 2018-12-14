الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:45
السودان: توجيهات سريعة بتوفير الوقود والخبز وأنباء عن احتجاجات
وجّه المكتب القيادي لحزب (المؤتمر الوطني) الحاكم في السودان، بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الوقود والخبز وضبط سعر الصرف، ومعالجة السيولة وتوفير الأوراق النقدية.
وأكد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه برئاسة المشير عمر البشير رئيس الحزب رئيس الجمهورية الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح، الجمعة، أن موازنة العام 2019 لا تتضمن أي زيادات رأسية في الضرائب.
التفاصيل:
- وكالة الأنباء السودانية الرسمية نقلت عن نائب رئيس الحزب مساعد رئيس الجمهورية فيصل حسن إبراهيم‘ في تصريحات صحفية بالمركز العام عقب الاجتماع، أن المكتب القيادي استعرض جهود الحكومة حول موضوعات الساعة ووجه بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الوقود والخبز وضبط سعر الصرف وأمّن على خطة الحكومة لمعالجة السيولة وتوفير الأوراق النقدية.
- المسؤول السوداني قال إن الاجتماع اطلع على التقارير الخاصة بانسياب الدقيق وأهمية الرقابة الشعبية ومنع التهريب والتأكيد على التدابير الإدارية الخاصة بالوفرة بولاية الخرطوم.
- اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم في السودان، وجه بتكوين لجنة برئاسة نائب رئيس الحزب لتكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة البرامج والخطط، بحسب المسؤول الحكومي.
- المسؤول أشاد "بصبر الشعب السوداني وتفهمه المستمر لمجابهة الضائقة المعيشية وبعض الأزمات الطارئة التي تعود لأسباب استمرت لأكثر من عقدين من الزمان وأن الانفراج آت بالجهود المبذولة وستثمر خيرا".
- المكتب القيادي، دعا الشعب السوداني لتفويت الفرصة على أي دعوات سالبة لنسف الاستقرار السياسي والاجتماعي بالبلاد.
أزمات تتفاقم.. طوابير على الخبز والوقود والنقود:
- ولايات سودانية بينها الخرطوم، شهدت في الآونة الأخيرة، أزمة في الخبز والوقود، تقول الحكومة إنها تسعى لحلها.
- الأزمة الاقتصادية في السودان تفاقمت، وبرزت أزمات في الوقود والخبز وشح السيولة النقدية وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.
- تقارير إخبارية عدة من الخرطوم أفادت باصطفاف أعداد كبيرة من المواطنين بأحد الميادين في العاصمة السودانية في انتظار سيارة تقلهم إلى أماكن سكنهم في أنحاء العاصمة المختلفة، حيث يضطر مواطنون لاستغلال الشاحنات والركوب على أسطح الحافلات.
- التقارير الإخبارية تشير إلى "ازدحام السودانيين في مواقف المواصلات واصطفافهم في طوابير، اعتادوا عليها منذ دخول العام الحالي، للحصول على الخبز أو النقود أو الوقود.
- الطوابير أمام المخابز وآلات الصرف تحولت إلى ما يشبه المنتديات للنقاش بين المصطفين حول أوضاع البلد السياسية والاقتصادية واحتمالات حدوث التغيير.
- الوجه المخيف للأزمة يبدو واضحا في قطاع النقل العام في الخرطوم المثقل أصلا بسنوات من الإهمال وسوء الإدارة، ما جعله الآن غير قادر على تلبية الطلب المتزايد للخدمة في ظل شح الوقود وغلاء قطع الغيار بفعل تراجع قيمة العملة الوطنية.
- رئيس الوزراء معتز موسى وجه بمشاركة كافة العربات الحكومية وعربات الترحيل والعربات المخصصة والعربات الإدارية العاملة برئاسة الوزارات الاتحادية والولائية ووحداتها التابعة في نقل وترحيل المواطنين خلال رحلات الذهاب للعمل والعودة منه.
خلفية:
- في الفترة الأخيرة تفاقمت الأزمة الاقتصادية في السودان وازدادت الطوابير داخل البنوك وخارج الصرافات الآلية الخاوية ما يعكس تفاقم أزمة شح النقود "الكاش" وانتعاش تجارة بيع وشراء الجنيه السوداني الذي تحول إلى سلعة نادرة، رغم تراجعه الكبير أمام الدولار.
- في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أجازت الحكومة السودانية حزمة من الإجراءات الاقتصادية لقطاع الصادرات والواردات، من بينها تحديد لسعر صرف جديد للجنيه السوداني، للتحويلات الخارجية وعائدات الصادرات وإنشاء آلية جديد مستقلة من خارج الحكومة، لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
- آلية (صناع السوق) تتكون من عدد من مدراء المصارف وأصحاب محال الصرافة، وخبراء اقتصاد.
- آلية صناع السوق حددت سعر شراء الدولار ب 47.5 جنيه في المصارف التجارية والصرافات.
- السودان يعاني من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية) إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 65 جنيها مقابل الدولار الواحد.
- مواقع ووسائل إعلام سودانية ذكرت أن مجموعة من التجار في الأسواق السودانية توقفوا عن عمليات البيع والشراء، أمس الخميس، بسبب الارتفاع المتزايد لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خشية تكبدهم خسائر مالية في ظل التردي المستمر للوضع الاقتصادي.
- أسواق العملات مقابل الجنيه في السوق الموازي بالعاصمة السودانية، شهدت، أمس الخميس، حالة من الفوضى بتغير الأسعار على مدار الساعة وتجاوز الدولار 60 جنيها في التعاملات النقدية مقابل 74 جنيها للبيع الآجل عبر الشيكات.
- في غضون ذلك واصلت أسعار السلع الأساسية تسجيل ارتفاعا كبيرا مقابل أزمة سيولة حادة تشهدها البنوك السودانية، وشكا مئات العملاء من انفاقهم الساعات الطوال داخل البنوك أملا في الحصول على جزء من مدخراتهم لمقابلة احتياجاتهم اليومية الأساسية دون طائل، كما اصطف المئات أمام ماكينات الصرف الآلي دون التمكن من الحصول على نقود.
- بنك السودان أصدر توجيها لبنك الخرطوم للتوقف فورا عن خدمات تحويل الأموال عبر الصراف الآلي ومن خلال تطبيق الموبايل بسبب شح النقد.
- معدل التضخم سجل ارتفاعا جديدا خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وبلغ 68.93 % مقارنة بـ 68.44 % لشهر أكتوبر/تشرين أول، حسبما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الأسبوع الماضي.
- المكتب القيادي للحزب الحاكم، أشاد في اجتماعه، صباح الجمعة، بصبر الشعب السوداني وتفهمه المستمر لمجابهة الضائقة المعيشية وبعض الأزمات الطارئة التي تعود لأسباب استمرت لأكثر من عقدين من الزمان وأن الانفراج آت بالجهود المبذولة وستثمر خيرا".
- وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سودانية، تناقلت اندلاع تظاهرات في بعض المدن السودانية وأوردت صورا لمحتجين في الشوارع يحرقون إطارات.
المصدر
الجزيرة مباشر
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