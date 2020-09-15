التطبيع مع إسرائيل
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 22:23

السودان تشارك في مراسم توقيع اتفاقي التطبيع‎ بين إسرائيل والإمارات والبحرين

لحظة توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض
غيتي
وصل القائم بأعمال السفير السوداني إلى البيت الأبيض، الثلاثاء، لحضور مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين إسرائيل من جهة، وكل من الإمارات والبحرين، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن القائم بأعمال سفير السودان بالولايات المتحدة وصل إلى مراسم التوقيع في البيت الأبيض، بعد أن أعلنت سلطنة عمان في وقت سابق أنها سترسل سفيرها لحضور المراسم.

وحتى الساعة لم يعقب الجانب السوداني على ما ذكرته الهيئة الإسرائيلية.

نور الدين ساتي أول سفير للسودان إلى واشنطن منذ 23 عاماً


ووقع في البيت الأبيض، الثلاثاء، اتفاقا التطبيع الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في كلمة أمام الحضور إن "اتفاق التطبيع سيكون أساسا لسلام شامل في المنطقة، والدول الموقعة على الاتفاق ستتبادل السفراء مع إسرائيل وستفتح سفارات".

وقبيل التوقيع التقى ترمب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني كلا على حدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي استقبال قادة من إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض لتوقيع اتفاق التطبيع المثير للجدل.

وفي تغريدة على تويتر، مرفقة بفيديو مصور من البيت الأبيض قال ترمب: "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط. أرحب بقادة من إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض لتوقيع اتفاقيات تاريخية لم يكن أحد يعتقد أنها ممكنة". وتابع: "المزيد من الدول ستحذو حذوهم!".

وكتب البيت الأبيض في تغريدة: "اليوم يوم تاريخي في البيت الأبيض! الرئيس دونالد ترمب يستقبل رئيس وزراء إسرائيل ووزيري خارجية البحرين والإمارات لتوقيع الاتفاقات الإبراهيمية".

في سياق متصل، تعهد ترمب، خلال لقائه نتنياهو في البيت الأبيض، قبيل انطلاق مراسم التوقيع بانضمام 5 أو 6 دول أخرى "بسرعة" إلى التطبيع مع إسرائيل.

وقال ترمب ردا على سؤال حول مسألة ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة "لا نريد أن نتحدث عن ذلك الآن، لكنه سيكون جيدا وعادلا للطرفين".

ولا تزال تفاصيل الاتفاقين مع الإمارات والبحرين، تشوبها الغموض.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس الإثنين، عن مسؤول (لم تسمه) ضمن الوفد الإسرائيلي في واشنطن أن تفاصيل الاتفاق مع الإمارات والبحرين لن يتم نشرها إلا بعد التوقيع.

وعزا المصدر ذلك إلى "الحساسية" التي تنطوي عليها تلك التفاصيل، من دون مزيد من التوضيح.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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