السودان: تجمع المهنيين يشكل مجلس مدني.. وإعفاءات في الإعلام والكهرباء

أفاد قادة الحركة الاحتجاجية في السودان أنهم سيعلنون، الأحد، عن تشكيل "مجلس سيادي مدني" يحل محل المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي.

التفاصيل: بيان صادر عن (تجمّع المهنيين السودانيين) قال اليوم، الجمعة، أنه سيتم الإعلان عن "الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة" خلال مؤتمر صحفي سيعقد صباح الأحد.

بيان التجمع أوضح أنه سيُعلن في المؤتمر عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة، وتفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى والتي سيتولى إعلان أسماء عضويتها تباعاً.

بحسب البيان، فإن هذه الخطوة تتم بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.

مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تشمل مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة- مجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.

كما تشمل مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40%، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني. إعفاء مسؤولين المعتصمون أمام قيادة الجيش في الخرطوم يطالبون بسودان جديد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان أصدر، الجمعة، عدة قرارات أعفى بموجبها عدد من المسؤولين الحكوميين بوزارتي الإعلام والاتصالات، والموارد المائية والكهرباء.

جاء في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي، أنه تم إعفاء العبيد أحمد مروح من منصب وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، وحسب النبي موسى محمد، من منصب وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء، وزين العابدين عباس الفحل، من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.

المجلس العسكري الانتقالي كلف "عبد الماجد هارون" بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، دون مزيد من التفاصيل.

القرارات تأتي بعد ساعات من إعفاء المجلس العسكري الانتقالي، السفير بدرالدين عبد الله، من منصب وكيل وزارة الخارجية، الذي كان بمثابة الرجل الثاني في الوزارة بعد الوزير الدرديري محمد أحمد. مسؤول بحزب البشير شبكة الصحفيين السودانيين، أعلنت اليوم الجمعة، رفضها تكليف عبد الماجد هارون القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق، بمهام وزارة الإعلام، بحسب بيان.

الشبكة تعد إحدى المجموعات المكونة لتجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في البلاد على حكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وذلك منذ 19 ديسمبر الماضي والتي انتهت بتنحيه.

يأتي إعلان الشبكة عقب ساعات قليلة من تكليف المجلس العسكري الانتقالي بالبلاد، عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، خلفا للعبيد أحمد مروح، والذي أعلنت فيه رفضها تعيين القيادي بحزب المخلوع، لتسير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات. البيان قال إن الخطوة تعد استفزازا لجميع الصحفيين والإعلاميين، وردة في طريق ثورة الشعب الظافرة، مشيرة إلى أن هارون كان عدو حرية التعبير طوال سنوات الحكم البائد، وساهم في طرد الصحفيين من البرلمان أكثر من مرة قبل الإطاحة بالبشير.

شبكة الصحفيين السودانيين، أعلنت عن تنظيمها تظاهرة أمام مقر وزارة الإعلام، يوم الأحد، رفضا للقرار.

هارون، يعد من قيادات حزب المؤتمر الوطني، وتقلد عدد من المناصب الرسمية خلال حكم البشير، كان آخرها المتحدث باسم البرلمان السوداني، وسبق له الدخول في مشاحنات عديدة مع الصحفيين.