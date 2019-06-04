السودان: تجمع المهنيين يرد على رئيس المجلس العسكري

قال تجمع المهنيين السودانيين إن "تجدد الخطاب الانقلابي سيشعل أوار الثورة من جديد"، وذلك تعقيبا على قرار المجلس العسكري فجر اليوم بإلغاء كافة الاتفاقات وتشكيل حكومة وإجراء انتخابات.

ودعا تجمع المهنيين الذي يقود الاحتجاجات في السودان، في بيان صباح اليوم الثلاثاء، إلى مواصلة الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل حتى إسقاط النظام، وذلك بعد يوم من فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم ومقتل أكثر من 35 شخصًا على أيدي قوات الأمن.

بيان تجمع المهنيين السودانيين:

خرج علينا رئيس انقلاب المجلس ببيان أسفر فيه عن المخطط القديم المتجدد معلنًا تشكيل حكومة تسيير والتحضير لانتخابات 2020، وهو نفس المسار الذي بدأه سلفه.

لا المجلس الانقلابي ولا مليشياته وقياداتها من يقرر مصير الشعب، ولا كيفية انتقاله لسلطة مدنية، والثوار يعلمون أن نية الانقلابيين هي الغدر.

يد البطش انتهزت فجر اليوم الأخير لشهر رمضان توقيتًا، لتروِّع المعتصمين والثوار السلميين وتعمل فيهم آلة القتل والقمع والسحل، وحولت الطرقات لساحة معركة يحمل السلاح فيها طرف واحد، وفي الطرف الآخر شعب كامل متسلح بالسلمية.

النظام القديم المتجدد يحاول رسم سيناريو مسرحية كذوب عبر شاشات التلفاز، لكن الإضراب السياسي متواصل والعصيان المدني الشامل مستمر حتى إسقاط النظام.

تظاهراتنا ستتواصل مع إغلاق الطرق الرئيسية والكباري وتعطيل السلطة الغاشمة ونزع شرعيتها وسلطانها في القطاعين العام والخاص.

بناء عليه قررنا عدة إجراءات:

إعادة ترتيب الصفوف في لجان الأحياء حماية لنا من البطش والتقتيل. ضبط وتفعيل أدوات المقاومة السلمية والاتصال بين الاتحادات والنقابات لإحكام العزلة على السلطة الانقلابية الغاشمة. توثيق تحركات وعنف وبطش مليشيات "الجنجويد" وكتائب الظل والأجهزة القمعية هو ما يضمن المحاسبة والعدالة لكل فرد فيهم. تواصل الحملات وتوضيح الحقائق مهمة للثوار في المهجر خارج السودان لفضح الجرائم التي يرتكبها المجلس الانقلابي في وجه شعبنا الأعزل.

ما بعد الفض:

محتجون أضرموا النيران اليوم في الإطارات في "أم درمان" احتجاجًا على فض الاعتصام وقتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي.

شوارع عدة ظلت مغلقة الإثنين بسبب متاريس أقامها متظاهرون باستخدام حجارة وجذوع شجر وإطارات مشتعلة، احتجاجًا على فض الاعتصام بالرصاص، وأُغلِقت محال وصيدليات وشركات عدة في أنحاء العاصمة، فيما نفى المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة.

حالة من الغضب سادت أوساط السودانيين في العاصمة بعد أن قطعت السلطات الإنترنت عن شبكات الهواتف المحمولة.

مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان، بعد إدانات وتنديدات دولية بفض اعتصام الخرطوم السلمي بالقوة.

الجلسة تعقد بعد طلب تقدمت به الإثنين ألمانيا وبريطانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيون، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوات الأمن السودانية القوة المفرطة لفض الاعتصام.

رغم إعلان وكالة الأنباء الرسمية "سونا" أن غدًا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، إلا أن تجمع المهنيين دعا السودانيين للاحتشاد اليوم الثلاثاء في ميادين الأحياء لأداء صلاة العيد وصلاة الغائب على أرواح شهداء فض الاعتصام.

صلاة عيد الفطر في مناطق بالخرطوم

اعتصام الخرطوم:

لجنة أطباء السودان المركزية قالت في إن عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم ارتفع لأكثر من 35 بينهم طفل عمره 8 سنوات، إضافة إلى سقوط مئات من الجرحى والإصابات الحرجة.