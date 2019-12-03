الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 15:32
السودان.. انفجار هائل بمصنع للسيراميك ووفاة 15 عاملا (فيديو)
أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان عن وفاة 15 عاملا وإصابة العشرات بينهم حالات حرجة جراء حريق هائل بأحد مصانع السيراميك في المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري.
التفاصيل
- قالت اللجنة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء، إن مستشفيات بحري التعليمي والأمل والدولي والبراحة استقبلت حالات وفاة وعشرات المصابين، متوقعة وصول المزيد من الحالات.
- دعت اللجنة الأطباء والكوادر الصحية للتوجه إلى مستشفى "بحري التعليمي" للمساعدة في إسعاف الحالات التي أصيبت في الحريق.
- موقع "اليوم التالي" الإخباري السوداني ذكر أن الحريق ناجم عن انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، مشيرا إلى وقوع خسائر فادحة في بنية المصنع ووفاة وإصابة عدد من العمال.
- تداول نشطاء مواقع التواصل صورا وفيديوهات للانفجار وللنيران وهي تلتهم المصنع وسط تصاعد كثيف للدخان.
حريق هائل بالمنطقة الصناعية بحري بالقرب من مصانع جورج حجار pic.twitter.com/7gH1q0MBIe— Cola aljane (@Cola_Aljane) December 3, 2019
المصدر
الجزيرة مباشر
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