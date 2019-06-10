السودان: المجلس العسكري يحيل 35 ضابطا برتبة لواء إلى التقاعد

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الامن والمخابرات .. الاحالات للتقاعد اجراء روتيني



اكد الناطق الرسمي باسم جهاز الامن والمخابرات الوطني في تصريح لـ(سونا) ان ما تم من احالات واجراءات لتقاعد ضباط بجهاز الامن والمخابرات يوم 8/6/2019 كان في اطار الاداء الاداري الدوري لجهاز الامن والمخابرات، pic.twitter.com/fK0ac0e6IZ