السودان: المتظاهرون يتوجهون للقصر الرئاسي والعسكري يطلب بدء المفاوضات

الآلاف خرجوا في شوارع الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين رويترز

تظاهر عشرات الآلاف في شوارع الخرطوم ومدن أخرى، الأحد، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين وذلك في أكبر احتجاجات منذ فض قوات الأمن لاعتصام القيادة العامة قبل ثلاثة أسابيع.

قصر الرئاسة تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، دعا المحتجين إلى التوجه إلى قصر الرئاسة؛ ضمن جهوده للضغط على المجلس العسكري الانتقالي.

أطلقت قوات الأمن السودانية أعيرة نارية في الهواء وقنابل غاز مسيل للدموع، لمنع محتجين من عبور الجسور المغلقة للوصول إلى قصر الرئاسة في العاصمة.

شهود عيان قالوا إن المحتجين يحاولون عبور الجسور المغلقة إلى القصر الرئاسي، لكن القوات الأمنية تواجههم بإطلاق الذخيرة الحية في الهواء والغاز المسيل للدموع. مراسل وكالة "الأناضول" أفاد بأن العشرات من مركبات قوات الدعم السريع أغلقت شارع القصر الرئاسي، ومنعت آلاف المحتجين قبالة مستشفى الخرطوم من التقدم.

تجمع المهنيين السودانيين قال في بيان إن "سلطة الانقلاب ضاعفت من العراقيل أمام وصول الثوار إلى القصر الجمهوري".

مصادر بقوى الحرية والتغيير قالت للجزيرة: المبعوث الإثيوبي أبلغنا برغبة المجلس العسكري في التهدئة وبدء مفاوضات. السودان: قتيل ومصابون في مليونية 30 يونيو ضد المجلس العسكري قتيل ومصابون اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة) أفادت بسقوط قتيل في تظاهرة بمدينة عطبرة (شمال)، من دون مزيد من التفاصيل.

مصادر للجزيرة مباشر: إصابة 31 متظاهرا بينهم 4 بالرصاص الحي في محاولة قوات الأمن السودانية تفريق مظاهرة في أم درمان. تصريحات لحميدتي نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي) أعلن خلال لقاء جماهيري شرقي الخرطوم، أن "قناصة" تسللوا بين المحتجين في مدينة أمدرمان، وأطلقوا الرصاص فأصابوا 3 من أفراد من قوات الدعم السريع وبعض المواطنين.

حميدتي: مهمتنا حماية أي ثورة سلمية ومحاربة أي شخص يتاجر باسم الناس.

حميدتي: مسؤوليتنا هي حماية المسيرة المليونية، لكن لا نضمن المندسين".

حميدتي: نسعى لاتفاق عاجل وشامل في السودان لا يقصي أي جهة، نحن حراس للثورة ومحايدون من النزاع حول السلطة ونأمل التوصل إلى اتفاق عادل وشامل يمثل الشعب السوداني.

حميدتي: المجلس العسكري يمثل الجميع وحريص على الثورة ولسنا جزءا من الخلاف.

خلفيات: يتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

منذ أن انهارت مفاوضاتهما، في مايو/أيار الماضي، يتبادل المجلس العسكري وقوى التغيير اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.

تحمل قوى التغيير المجلس العسكري المسؤولية عن سقوط 128 قتيلًا في فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الجاري، وأحداث عنف تلته، بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان، بينما قدرت وزارة الصحة عدد القتلى بـ61.