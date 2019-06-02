السودان: العسكري يحدد شرطا لتسليم السلطة والمهنيين يتمسك بمطالبه

نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان "حميدتي" رويترز

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه لا يمانع في تسليم السلطة للمدنيين، مشترطا أن تكون الحكومة "شاملة لكافة أطياف المجتمع السوداني".

تصريحات نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميدتي لوكالة الأنباء الرسمية إن الحكومة المدنية التي تطالب بها بعض القوى السياسية، نحن أيضا نسعى لقيام دولة مدنية لكن بالقانون ومشاركة كل الشعب السوداني.

قائد قوات الدعم السريع: أي شخص يخطئ يحاسب بالقانون ولا كبير عليه.

المخطط الممنهج ضد قوات الدعم السريع وقائده لا تخيفنا، ولقد كشفنا مخططهم.

ثمن حميدتي دور قيادة المجلس العسكري، وأنهم قدر المسؤولية ولن يفرطوا في استقرار السودان.

أشاد بدور المشايخ ونظار قبائل رفاعة في دعمها ومساندتها للمجلس العسكري. تجمع المهنيين يؤكد التمسك بمطالبه: أكد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات تمسكه بمطالبه، ودعا إلى تنظيم مسيرات لدعم الاعتصام، فيما حذر التجمع المجلس العسكري الانتقالي من خطورة تشكيل حكومة مدنية حاليا.

التجمع دعا في بيان اليوم، المحتجين إلى التمسك بمطالبهم، مضيفا أن "ثورتنا تمر بمرحلة حرجة ومحاولات التفاف متكررة، وأن مواصلة تماسكنا ووحدتنا واحتشادنا في ميادين الاعتصام هي الضامن الأقوى للظفر بأهداف ثورتنا".

ووجه التجمع نداء عاجلا لكل الثوار "بتسيير المواكب ودعم المعتصمين في القيادة والمبيت بأرض الاعتصام، تأكيدا لالتزامنا بثورتنا وسلميتها، وتحقيقا لها كأروع ما تكون". اسقطتم تجار الدين تبقى ان تسقطوا تاجر الإبل وعبيد الريال السعودي في المجلس العسكري المشؤوم، لكي تنجح ثورتكم وتعبروا بالسودان العظيم الى مصاف الدول الحرة #اعتصام_القيادة_العامة — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) ١ يونيو ٢٠١٩ مسؤول أمريكي يؤكد عدم الاعتراف بالمجلس العسكري حاكما للسودان: من ناحية أخرى شجبت وزارة الخارجية الأمريكية عمليات القتل التي وقعت مؤخراً بالعاصمة السودانية قرب محيط الاعتصام، وأعلنت عدم اعترافها بالمجلس العسكري حاكما للبلاد.

ذكرت صحيفة (سودان تربيون) أن مساعد وزير الخارجية تيبور ناغي، طالب المجلس العسكري بوقف المحاولات الرامية لتكميم الأفواه، وضمان عدم حدوث المزيد من العنف ضد المدنيين العزل. I condemn the recent killings in #Khartoum and the efforts to harass and expel journalists in #Sudan. We call on the TMC to stop attempts to restrict the population’s right to peaceful protest and to ensure that there is no further violence. 1/3 — Tibor Nagy (@AsstSecStateAF) ٣١ مايو ٢٠١٩ المسؤول الأمريكي قال في تغريده على تويتر السبت إن "قمع حرية التعبير ووسائل الإعلام هما من السمات المميزة للنظام السابق" داعياً المجلس العسكري إلى وقفها.

كما أوضح أن بلاده لن تعترف بالمجلس العسكري كحاكم للبلاد، وإنما كمشارك في الفترة الانتقالية التي تقودها حكومة مدنية. The TMC was not established to rule #Sudan but to participate in the transition to a civilian-led transitional government. We call on both the TMC and FFC opposition coalition to return to negotiations and reach an agreement. It is time for Sudan's next chapter to begin. 3/3 — Tibor Nagy (@AsstSecStateAF) ٣١ مايو ٢٠١٩ أضاف "ندعو كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الى العودة إلى المفاوضات والتوصل الى اتفاق، لقد حان الوقت لكي يبدأ السودان فصل جديد".

ولقى شخصان مصرعهما، كما أصيب آخرون في حادثين منفصلين نهاية الأسبوع الماضي بشارع النيل القريب من موقع الاعتصام الذي يحتشد فيه عشرات المطالبين بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، بعد أن أطلق جنود مسلحون النار على أشخاص بالموقع. طرد حميدتي من مناسبة اجتماعية في أم درمان: في ذات سياق الشأن السوداني، أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طرد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي من مناسبة اجتماعية في مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم.

أظهر الفيديو، هتافات تطالب بالمدنية" مدنية.. مدنية" في وجه أشخاص وهم خارجون وسط حشد من الجماهير وفي وجود سيارات عسكرية.

كانت المناسبة هي حفل إفطار رمضاني لتأبين المك "دفع الله محمد ناصر" زعيم قبيلة الجموعية بالسودان بمنزل الراحل بحي العباسية في مدينة أم درمان.

حي العباسية بأم درمان كان من أكثر الأحياء التي شهدت مظاهرات واحتجاجات كبيرة منذ بدء الثورة السودانية في 19 ديسمبر، وسقط العديد من الضحايا الشبان في الحي وكذلك عدد من الإصابات الشديدة. طرد دقلو من إفطار تأبين المك دفع الله محمد ناصر مك الجموعية بولاية الخرطوم بمنزل الراحل بالعباسية