السودان: الصحة العالمية قلقة إزاء تأثير العنف على الخدمات الطبية

قوات الأمن السودانية تدخل المستشفيات:

إلى (١١٣) شهيدٍ تم حصرهم بواسطة الأطباء وبإشراف لجنة أطباء السودان المركزية، مع أرتال من الجرحى والمصابين المتكدسين في المستشفيات الحكومية والخاصة التي تعاني شُحاً شديداً في معينات تقديم الخدمات الطبية من محاليل وريدية وأدوية منقذة للحياة#مجزره_القياده_العامه