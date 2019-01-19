السودان: الشرطة تنفي إطلاق الرصاص وجنازة محتج تتحول إلى مظاهرات جديدة

حضت منظمة العقول الدولية السودان، على وقف حملة القمع الدامية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة بعد مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل وطبيب توفيا الخميس في الخرطوم والثالث توفى صباح الجمعة.

وتهز احتجاجات دامية السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، وسط أزمة اقتصادية وضائقة معيشية طالت مناحي الحياة في البلاد، وتصاعدت حدة الاحتجاجات لتتحول إلى تظاهرات واسعة ضد حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود أسفرت عن سقوط قتلى قالت مصادر رسمية حكومية إن عددهم 24، فيما قالت العفو الدولية أن العدد أكثر من 40 قتيلا.

غوتيريش "قلق" والعفو الدولية تحث على وقف الهجوم القاتل على المتظاهرين:

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إنه "قلق من الوضع في السودان" وحثّ الحكومة على احترام حقوق الإنسان "والإحجام عن أي شكل من أشكال التعامل مع المظاهرات بشكل يقوض تلك الحقوق ويمكن أن يكون خطرا على الناس".

غوتيريش صرّح للصحفيّين في نيويورك الجمعة قائلا: نُشجّع الحكومة بقوّة على أن تكون شديدة الانتباه حيال احترام حقوق الإنسان.

قالت منظمة العفو الدولية في بيان "يجب أن توقف قوات الأمن السودانية هجومها القاتل المستمر على المتظاهرين والموظفين الطبيين".

سارة جاكسون مساعدة مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة شرق أفريقيا الجمعة: مأساة أن تواصل قوات الأمن السودانية استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين ومقدمي الخدمات الرئيسية مثل الأطباء.

المنظمة اتهمت أفراد الأمن "بقتل الناس في فورة جامحة تؤثر حتى على الأطفال" وأشارت إلى مداهمات متكررة على المرافق الطبية من قبل قوات الأمن التي قالت إنها أطلقت الغاز المسيل للدموع والطلقات الحية داخل المستشفيات، بالإضافة إلى اعتقال الأطباء وضربهم.

جاكسون: من خلال المشاركة في هذه الاحتجاجات يمارس شعب السودان حقوقه المشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي.

جاكسون: بدلا من محاولة كبح جماح هذه الحقوق، على الحكومة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية التي دفعت الناس للنزول إلى الشارع.

في بيان منفصل، دعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحكومة السودانية إلى "الإفراج فورا عن المعتقلين أو توجيه الاتهام إليهم فيما يتعلق بالاحتجاجات الجارية" وقالت إن "من اعتقلوا متظاهرون وصحفيون وأطباء ومحامون وقادة أحزاب معارضة".

المنظمة أشارت إلى أن عدد الموقوفين "أكبر بكثير على الأرجح" من عدد 816 الذي أعلنته الحكومة في 7 يناير/ كانون الثاني، وأوضحت أن "العديد من الموقوفين بقوا محتجزين في شكل سري دون أن يزورهم أهلهم أو محامون".

حشد أمام مستشفى بالخرطوم احتجاجا على مقتل طبيب وطفل-17 يناير

الشرطة السودانية تعلن سقوط "قتيلين فقط "خلال احتجاجات الخميس:

قالت الشرطة السودانية الجمعة إن شخصين فقط قتلا خلال تظاهرات الخميس في حين أعلن منظمو الاحتجاجات أن عددهم ثلاثة.

أوضح المتحدث باسم الشرطة اللواء هاشم علي عبد الرحيم في بيان أن الشرطة فرقت تجمعات "غير قانونية" الخميس في الخرطوم وأصيب عدد من المواطنين ورجال الشرطة والخميس توفي أحد المصابين وفجر الجمعة توفي مصاب آخر".

المتحدث شدد على أن عدد المتوفين اثنين وليس ثلاثة، مضيفا أن الشرطة فرقت التجمعات باستخدام الغاز المسيل للدموع ولم تستخدم الرصاص الحي وقال" أشدد لم تستخدم الرصاص الحي" غير أنه لم يذكر أية تفاصيل أخرى.

جنازة محتج تتحول إلى نقطة انطلاق جديدة للاحتجاجات:

تحولت جنازة محتج قتل بالرصاص، يوم الخميس في منطقة بٌريّ في الخرطوم، إلى احتجاجات غاضبة، وأثناء تشييع المحتج الذي يبلغ من العمر 60 عاما، رشق المشيعون الشرطة بالحجارة فيما ردت عليهم بالرصاص.

شاهد من رويترز قال إن الشرطة السودانية أطلقت النار على مشيعين الجمعة خلال جنازة محتج توفي متأثرا بإصابته بعيار ناري أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي دخلت أسبوعها الخامس.

الشاهد قال إن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية بعدما رشقها بعض المحتجين بالحجارة ورددوا شعارات تطالب بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

مع زيادة التوتر في المنطقة انسحبت الشرطة من حي بري تماما وخلت الشوارع من أي وجود أمني، فيما واصل المتظاهرون احتجاجاتهم في بري بعد الظهر.

أغلق متظاهرون شارع "الصحافة" وهو أحد الشوارع الرئيسية في الخرطوم والذي يمر عبر بعض الأحياء كثيفة السكان، وضمت الاحتجاجات كبار سن ونساء بخلاف المظاهرات السابقة التي كان يغلب عليها الشبان، وكان في الموقع ما لا يقل عن سبع عربات شرطة وعربات أخرى لقوات الأمن علاوة على أفراد شرطة مكافحة الشغب.

في مدينة أم درمان، قال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على عشرات المحتجين أثناء مغادرتهم أحد المساجد في "حي ود نوباوي" معقل زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي.

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