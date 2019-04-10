السودان: الشرطة تدعم المتظاهرين والترويكا تطالب بانتقال سياسي

هل هو اصطفاف إلى جانب المحتجين؟

المطالبة بحكومة انتقالية:

سفارات غربية تطالب الحكومة تقديم خطة للانتقال السياسي:

"بلغت الاحتجاجات في #السودان🇸🇩 مستوى جديد من الشدة والتأييد الشعبي في 6 إبريل، وهي متزايدة باستمرار، وأصبحت المطالبة بالتغيير السياسي من شعب السودان الشجاع والصامد أكثر وضوحا وقوة"

- بيان الترويكا 🇬🇧🇺🇸🇳🇴 بشأن الاضطرابات في السودان https://t.co/nxMIPsmHDi

(الصورة: @UNHumanRights) pic.twitter.com/a9elYkDvRI