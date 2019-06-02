السودان: "الدعم السريع" تمنع وقفة احتجاجية ضد إغلاق "الجزيرة"

منعت قوات الدعم السريع السودانية، الأحد، وقفة احتجاجية لـ "شبكة الصحفيين السودانيين"، بالعاصمة الخرطوم؛ رفضًا لإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" القَطرية، وسحب تراخيص المراسلين.

وقفة احتجاجية لصحفيين ضد إغلاق مكتب "الجزيرة": توجه العشرات من الصحفيين من "شبكة الصحفيين السودانيين" (غير حكومية) إلى مقر مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية بالخرطوم؛ لكن قوات الدعم السريع، اعترضت طريقهم، وأمرتهم بمغادرة المكان.

توجه موكب الصحفيين، إلى ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وأقام خطبة جماهيرية، حضرها المئات من المعتصمين.

لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بهذا الشأن من المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة عقب إطاحة الرئيس عمر البشير أوائل أبريل/نيسان الماضي. وأغلقت السلطات السودانية، الخميس الماضي، مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية بالخرطوم، وسحبت تراخيص المراسلين فيه، حسبما أفادت القناة. خلفيات: يواصل آلاف السودانيين اعتصامهم منذ أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.

أخفق كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.

تتهم قوى "التغيير" (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات)، المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، فيما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها، في الفترة الانتقالية.