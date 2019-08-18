الأحد 18 أغسطس 2019 19:59
السودان: الحرية والتغيير تحدد أعضاءها الـ 5 في المجلس السيادي
حسمت قوي قوى الحرية والتغيير اختيار مرشحيها للمجلس السيادي، ودخلت في مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي للتوافق على العضو المدني السادس.
التفاصيل:
- مصادر مطلعة قالت للجزيرة، الأحد، إن قوى الحرية اختارت 5 ليكونوا ممثليها في المجلس السيادي وهم:
- الباحثة والمترجمة عائشة موسى.
- المحامي طه عثمان.
- الأكاديمي صديق تاور.
- حسن شيخ إدريس.
- الصحفي محمد الفكي سليمان.
- المصادر: قوى الحرية والتغيير دخلت في مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي للتوافق علي العضو المدني السادس.
- المصادر: قوى الحرية والتغيير رشحت ثلاثة من الأقباط بينهم امرأة، بجانب الدكتور نصر مرقص الذي يُحظى بتأييد أكبر مقارنة مع باقي المرشحين.
المرحلة الانتقالية
- اتفقت قوى التغيير والمجلس العسكري على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
- تضم هياكل السلطة 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.
- يتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.
- من المقرر تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، الأحد، على أن يؤدي مجلس السيادة، الإثنين، اليمين أمام رئيس القضاء.
- يأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق اضطرابات يشهدها البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 من أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
- منذ توليه السلطة، عقب عزل البشير، أعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم الحكم إلى المدنيين، في ظل مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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