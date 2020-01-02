السودان: "الجنينة تنزف".. غضب من أحداث دامية في دارفور
وشهدت مدينة الجنينة اشتباكات قبلية خلال الأيام الماضية، بعد مشاجرة تسببت في مقتل حوالي أربعين وجرح أكثر من ستين، حسب مصادر طبية.
وقال ناشطون إن هناك مخططا لإبادة جماعية جديدة في العام الحالي، مقارنين بين ما يحدث الآن وما حدث عام 2003 عند بداية الصراع في إقليم دارفور، مؤكدين أنه لا توجد الآن أي مشكلة بين القبائل العربية والقبائل الأخرى.
وحظيت مقاطع فيديو وصور لنزوح الأهالي وخياطة أكفان الضحايا، بتداول واسع مع الوسم، بسبب تزايد عدد القتلى خلال الأيام الماضية.
الوضع الحالي في الجنينة— Salma | سلمى 🦋 (@salma1siddig) January 1, 2020
نفير لخياطة الاكفان
لاحول ولا قوة الا بالله
وحسبنا الله ونعم الوكيل #الجنينه_تنزف pic.twitter.com/WNHSXpUaWm
وطالب مدونون بإقالة وزير الداخلية، بعد حدوث ما وصفوه بالأعمال الإجرامية، من سرقة وتكسير لزجاج السيارات في المدينة، وقال آخرون إن ما حدث هو مخطط لإشاعة الفوضى وإعلان انتخابات مبكرة.
ووصف ناشطون ما حدث في الجنينة بأنه لا يقل بشاعة عما حدث بمحيط القيادة العامة في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، وتفاعلوا بالوقفات التضامنية.
يذكر أن أحداث الجنينة تصاعدت منذ الأحد الماضي، عندما حشدت القبائل العربية في ولاية غرب دارفور مقاتليها للثأر من مقتل ثلاثة من شبانهم في مدينة الجنينة خلال مشاجرة، مما أدى إلى اقتتال ونزوح، قبل تدخل السلطات لإعادة الهدوء للمدينة.
المخطط الكبير #لابادة جماعية 2003 يتكرر في 2020 . عندما نتحدث بان المشكلة ليست بين العرب والمساليت فحسب وانما مخطط اكبر من ذالك بكثير اتهمونا بالفتنة . استمع الي حديث الشيخ عبدالله ادريس امام الوالي والسلطان ولجنة امن ولاية غرب دارفور .#الجنينة_تنزف pic.twitter.com/f8SedG55V6— YASIN AHMED (@yasin123ah) January 1, 2020
ما الفرق بين 2003 و 2020 #الجنينة_تنزف pic.twitter.com/A1nzz8wCj0— Mandi Alzain (@mandi_alzain) January 2, 2020
حصل فيكم زول سمع بي نفير لي خياطه الاكفان؟؟— عثمان ابوصالح (@osmanabusalih) January 1, 2020
دا حاصل في الجنينة 💔#الجنينة_تنزف@mohddinga ✒ pic.twitter.com/90bF4tWb9Y
وزير الداخلية هو الذي يساعد علي مثل هذه الافعال الاجرامية خصوصاً السرقات وكسير زجاج السيارات البتكون عينك ياتاجر وفي الشارع العام !!— كريشة | krisha (@krisha_tokar) January 1, 2020
لازم تكون في قوانين رادعة
ولازم يكون في موكب لإقالة الوزير الكوز#الجنينه_تنزف #التشريعي_عين_الثوره
هل هذا مخطط له اشاعة الفوضى لتنفيذ السناريو المصري واعلان انتخابات مبكرة !؟— Salma | سلمى 🦋 (@salma1siddig) January 1, 2020
مادور وزير الداخلية !؟ هل قواته لا تستطيع تأمين وحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم ؟ لماذا لا يعقد مجلس الوزراء جلسة لهذا الامر بما ان وزير الداخلية والدفاع اعضاء في مجلس الوزراء !؟ #الجنينة_تنزف