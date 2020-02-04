السودان
الثلاثاء 4 فبراير 2020 23:04

السودان: البرهان يدافع عن لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي

البرهان ونتنياهو
منصات التواصل
دافع رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عن لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء في العاصمة الأوغندية.

وقال البرهان في بيان إنه " تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا".

وأضاف " وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني."

ونقل البيان عن البرهان قوله" أؤكد على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية."

وتابع البيان " كما أؤكد على موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية."

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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السودان
إسرائيل

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