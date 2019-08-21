الأربعاء 21 أغسطس 2019 13:27
السودان.. البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة
أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس السيادة الذي تشكل حديثًا في السودان، وذلك أمام رئيس القضاء.
أداء اليمين
- البرهان أدى اليمين مرتديًا الزي العسكري في مراسم بالقصر الجمهوري في الخرطوم، رئيسًا للمجلس السيادي الذي سيحكم السودان خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرًا نحو الحكم المدني.
- سيؤدي الأعضاء العشرة الباقون في مجلس السيادة، اليمين الدستورية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
- من المتوقع أن يؤدي أيضًا عبد الله حمدوك المرشح لتولي رئاسة الوزراء في السودان في وقت لاحق اليوم، اليمين رئيسًا للوزراء للفترة الانتقالية.
مجلس السيادة
- أكمل السودان أمس الثلاثاء تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوًا والذي سيدير البلاد لفترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.
- عبد الله حمدوك خبير في الاقتصاد تولى مناصب في مؤسسات دولية، ورشحه للمنصب تحالف المعارضة الرئيسي الذي تفاوض لشهور مع المجلس العسكري الانتقالي للتوصل إلى اتفاق أدى إلى تشكيل مجلس السيادة.
- يحل مجلس السيادة محل المجلس العسكري الانتقالي الذي كان يرأسه البرهان وحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير الذي قضى في السلطة فترة طويلة امتدت لما يقارب 30 عامًا، ويمثل مجلس السيادة أعلى سلطة في البلاد لكنه سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات