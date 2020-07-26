احتجاجات السودان
الأحد 26 يوليو 2020 18:16

السودان: اعتقال داعية فلسطيني وغضب على مواقع التواصل.. ما القصة؟

الداعية الفلسطيني المعتقل محمود الحسنات
الداعية الفلسطيني المعتقل محمود الحسنات
مواقع التواصل
قالت وسائل إعلامية فلسطينية وسودانية إن السلطات السودانية اعتقلت داعية فلسطيني لمشاركته في تظاهرات الجمعة الماضية، رفضًا لتعديلات قانونية أقرتها الحكومة مؤخرًا.

وانتشرت دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي تضامنًا مع الداعية الفلسطيني المعتقل محمود الحسنات، ومطالبةً بإطلاق سراحه.

وأكدت أسرة الحسنات في تصريح لشبكة القدس خبر اعتقال الداعية الفلسطيني، والتحقيق معه نافية انتماءه لأي من التنظيمات السياسية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية سودانية.

وذكر شقيق الداعية على حسابه في فيسبوك أن السلطات السودانية اعتقلت أخاه من منزله بعد صلاة الجمعة، وأنه محتجز للتحقيق فقط، ولا علاقة له بالتظاهرات. 

وأطلق ناشطون على فيسبوك وسم "الحرية للشيخ محمود الحسنات"؛ تضامنًا معه ومطالبةً بإطلاق سراحه.

وفي السودان، استنكر ناشطون سودانيون اعتقال أجانب -ومن بينهم الداعية محمود الحسنات- بحجة مشاركتهم في تظاهرات يوم الجمعة الماضية، مؤكدين أن ما حدث انتهاك لحرية التعبير والتظاهر السلمي، ومتسائلين عن القوانين التي استندت إليها الشرطة لاعتقال ومنع الأجانب من التظاهر. 

في حين، قال بعض المغردين ردًا على آخرين اتهموا الأجانب المشاركين في التظاهرات بالتدخل في الشأن الداخلي، بأن هناك سفراء ودبلوماسيين اجتمعوا بقبائل سودانية، وتدخلوا في الشأن السوداني، وهو أمر ليس من اختصاص وظيفتهم، في إشارة لاجتماع سابق للسفير السعودي في الخرطوم بقبائل سودانية من شرق السودان.

وفي السياق، أصدر الداعية السوداني محمد عبد الكريم بيانًا رد فيه على خبر أوردته قناة العربية، نسبت فيه ارتباط الأجانب المشاركين في التظاهرات بالمسجد الذي يقوم على إمامته. 

وقال عبد الكريم في بيانه إن "قناة العربية نشرت -على عادتها في تزوير الحقائق- خبرًا أقحمت فيه (اسمي) وأوردت بعض المعلومات والإيحاءات التي تريد من خلالها إرسال رسالة معينة". 

وأكد أن بعض الذين ورد ذكرهم في الخبر، لا يعرف عنهم إلا الأنشطة الدعوية والمحاضرات الوعظية، مضيفًا "ولا نعلم لهم حراكًا ولا مشاركةً سياسةً تخص الشأن الداخلي للسودان"، في إشارة للداعية الفلسطيني المعتقل.

يذكر أن الحسنات يخطب بالمسجد الذي يؤم عبد الكريم الناس فيه للصلاة، ويقيم الحسنات في السودان منذ ثلاث سنوات.

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، السبت، في حسابها على تويتر عن إلقاء الشرطة القبض على 5 أجانب على خلفية مشاركتهم في احتجاجات شهدتها الخرطوم، الجمعة الماضية، داعيةً المواطنين للإبلاغ عن كل ما يهدد الأمن، حسبما ذكرته.

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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