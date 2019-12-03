السودان
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 20:43

السودان: ارتفاع قتلى انفجار مصنع السيراميك إلى 23 [فيديو]

أعلن مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للسيراميك بمدينة بحري، شمالي العاصمة الخرطوم، إلى 23 قتيلا، وإصابة أكثر من 130 آخرين.
انفجار بمصنع للسيراميك
  • بيان صادر عن المجلس أشار إلى أن المصابين يتلقون العناية الطبية بمستشفيات بحري التعليمي، والدولي، والأمل، كما تم نقل عدد من الحالات إلى مستشفيات أم درمان والشرطة والبان جديد.
  • البيان لفت إلى أن وزارة الصحة، استنفرت كافة جهودها لمواجهة الموقف، وأطلقت نداءات للمواطنين، للتبرع بالدم، دون تفاصيل.

  • في وقت سابق الثلاثاء، أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" (نقابية غير حكومية)، أن عدد الوفيات بمستشفى بحري التعليمي ارتفع إلى 15 وفاة.

  • العميد حسن عبد الله مدير شرطة منطقة بحري في شمال الخرطوم قال إن الحريق شب بعد انفجار شاحنة نقل غاز أثناء تفريغ حمولتها داخل مصنع السيراميك.
  • صحف محلية أفادت بأن المصنع الذي جرى فيه الانفجار يقع في المنطقة الصناعية بمدينة بحري.
  • الصحف ذكرت أن سبب الحادث هو انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، مشيرة إلى خسائر كبيرة في بنية المصنع.
  • صحف سودانية نشرت صورا تظهر تصاعد ألسنة لهب هائلة من المصنع المنكوب.
  • موقع "اليوم التالي" الإخباري السوداني ذكر أن الحريق ناجم عن انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، مشيرا إلى وقوع خسائر فادحة في بنية المصنع ووفاة وإصابة عدد من العمال.
  • تداول نشطاء مواقع التواصل صورا وفيديوهات للانفجار وللنيران وهي تلتهم المصنع وسط تصاعد كثيف للدخان.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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