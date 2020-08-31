السودان
الاثنين 31 أغسطس 2020 01:30

السودان: ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات إلى 89 وفاة (فيديو)

أعلن والي (حاكم) ولاية الخرطوم أيمن نمر، الأحد، حالة الاستنفار القصوى لمجابهة الفيضانات والسيول التي ضربت العاصمة.

وقال نمر، في بيان إن "حجم الكارثة التي أصابت ولاية الخرطوم أكبر من مقدرات إمكانيات الولاية المحدودة.

ولفت إلى أن أكثر من 60 منطقة بالخرطوم تأثرت بالفيضانات والسيول وتضرر أكثر من 5 ألاف منزل.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الأحد، وفاة 89 وإصابة 44 جراء السيول والفيضانات في البلاد منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت في بيان إن جملة الأضرار بولايات السودان منذ بداية الخريف بلغ 89 وفاة و44 مصابا وانهيار أكثر من 20 ألف منزل كليا وأكثر من 37 ألفا بشكل جزئي.

وأشار البيان إلى تضرر 150 مرفقا و318 متجرا ومخزنا، فضلا عن نفوق 5 آلاف و379 رأسا من الماشية.

ووجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، السلطات المختصة إلى إنشاء غرف طوارئ خاصة، لترتيب مساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، الأحد، أن مستوى مياه النيل وصل ارتفاعا غير مسبوق منذ مائة عام حيث بلغ في الخرطوم 17.48 مترا، وهو أعلى رقم مسجل حتى الآن.

وبلغ أعلى ارتفاع مسجل سابق 17.26 مترا.

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/ حزيران، ويستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول.

وعادة ما يشهد السودان هطول أمطار قوية في هذه الفترة من السنة، مما يتسبب في فيضانات وسيول ضخمة.

وفي السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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