السودان
الأحد 6 سبتمبر 2020 00:50

السودان: ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات إلى 101 وفاة (فيديو)

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، السبت، إلى 101 وفاة، و46 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران الماضي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن "الوفيات ارتفعت إلى 101، والإصابات 46".

وأشار البيان، إلى أن الفيضانات والسيول أدت كذلك إلى "انهيار 24 ألفا و582 منزلا كليا، و40 ألفا و415 جزئيا، إضافة إلى تضرر 179 مرفقا، و354 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و482 من المواشي".

وحذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، من أن محطة الخرطوم سجلت السبت أعلى مستوى لنهر النيل بـ 17.62 مترا، متجاوزة أعلى رقم مسجل (17.26 مترا) بـ 36 سم.

فيما سجلت محطة شندي (شمال)، السبت، وفق بيان اطلعت عليه الأناضول، (18.34 مترا) لمستوى النيل والتي تفوق أعلى رقم مسجل (18.7 مترا) بـ 27 سم.

وفي وقت سابق السبت، أعلن مجلس الدفاع والأمن، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/ حزيران، ويستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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